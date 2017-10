Ruim para os dois! Fla e Vasco empatam e podem ser pressionados por rivais

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Vasco não conseguiram balançar as redes e ficaram no 0 a 0. O resultado foi muito ruim para as duas equipes já que nenhuma disparou e ainda podem ver adversários diretos na luta pela Libertadores, como Atlético-PR e Atlético-MG, colarem na classificação.

Com o resultado, o Flamengo chega aos 47 pontos e se mantém na 7ª posição. O Vasco, com 44, segue em 8º. O problema é que Atlético-PR e Atlético-MG, ambos com 41, entram em campo neste sábado e domingo, respectivamente.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira, quando definirá vaga na semifinal da Sul-Americana com o Fluminense, no Maracanã. Já o Vasco encara o Vitória, no próximo domingo, também no Maracanã.

Flamengo tem única chance do 1º tempo com Paquetá

As equipes fizeram um primeiro tempo sem muitas emoções. A única chance criada com certo perigo foi com o Flamengo, aos 24min. Ramon falhou ao tentar cortar lançamento e viu Everton ir até a linha de fundo e cruzar para Lucas Paquetá. O atacante do Rubro-negro chutou colocado, mas viu a bola sair pelo lado de Martin Silva.

Vasco falha nos contra-ataques, e Fla tenta achar espaços

No intervalo, Nenê comentou o que achou do primeiro tempo e disse que o Vasco precisava encaixar um contra-ataque. "Nosso time está se impondo, tentando aproveitar os contra-ataques. Temos que ter mais intensidade, não só nos contra-ataques". O Flamengo, por outro lado, tentada encontrar espaços na marcação do adversário. "A gente vai mudando (de posição) para poder criar espaços e dificultar a marcação. Falta caprichar mais a última bola. Eles estão fechando bem a frente da zaga, temos que movimentar mais", completou Everton Ribeiro.

Destaque, Juan vive lua de mel com torcida

Com Reinaldo Rueda, Juan voltou a ser titular absoluto do Flamengo. As boas atuações em campo provam que a decisão do colombiano foi acertada. O experiente zagueiro teve o nome gritado no intervalo, após primeiro tempo frustrante da equipe. Cada desarme era comemorado como um gol, assim como o lance em que roubou a bola de Nenê em contra-ataque do Vasco.

Vasco mostra cartão de visitas e acerta trave com Nenê

O segundo tempo foi completamente diferente da etapa inicial. O Flamengo buscava mais o gol e dava mais espaço para o Vasco. Em um contra-ataque, Nenê chutou prensado, a bola desviou em Juan e acertou a trave de Diego Alves, que nada pôde fazer. Quase o primeiro do jogo.

Fla reclama de pênalti

um lance polêmico marcou o segundo tempo do duelo. Aos 16min, Willian Arão foi lançado na direita e foi acompanhado por Matheus Vital. O Rubro-negro tentou fazer o cruzamento e viu a bola bater nas costas e na mão do cruzmaltino. A arbitragem não considerou infração e marcou apenas escanteio.

Fla faz pressão, mas para em Martin

O Flamengo fez grande pressão no segundo tempo. Willian Arão chutou forte de fora da área e viu Martin Silva espalmar. Na cobrança de escanteio, Juan subiu mais que todo mundo e quase tirou o zero do marcador.

Vinicius Jr deixa Vizeu livre, mas atacante perde gol

Com poucos minutos em campo, Vinicius Jr fez grande jogada e criou uma das melhores chances do jogo. Ele colocou Felipe Vizeu livre dentro da área. o atacante, no entanto, cabeceou fraco e permitiu Martin Silva fazer grande defesa.

Ramom se machuca e Vasco fica com menos um

Aos 39min do segundo tempo, o Vasco ficou com um jogador a menos. Isso porque Zé Ricardo já tinha feito as três substituições e viu Ramon sentir lesão no joelho. Chorando muito, o lateral esquerdo foi direto para o vestiario carregado na maca.

FLAMENGO 0 X 0 VASCO

Data/hora: 28/10/2017, às 19h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Sidmar dos Santos Meurer (MG)

Gols:

Cartões amarelo:

Flamengo

Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Juan e Trauco; Márcio Araújo, Willian Arão e Diego; Everton (Vinicius Jr), Everton Ribeiro e Lucas Paquetá (Felipe Vizeu)

Técnico: Reinaldo Rueda

Vasco

Martín Silva; Madson, Paulão, Anderson Martins e Ramon; Jean e Wellington; Yago Pikachu (Gilberto), Mateus Vital e Nenê; Andrés Rios

Técnico: Zé Ricardo