Grave lesão na coxa tira Hudson dos últimos jogos do Cruzeiro em 2017

Destaque do Cruzeiro que conquistou a Copa do Brasil, o volante Hudson não vai jogar mais nesta temporada. No treino dessa sexta-feira (27), na Toca da Raposa, o jogador deixou o campo chorando por causa de uma lesão na coxa direita. Neste sábado a assessoria do Cruzeiro divulgou o resultado do exame realizado e confirmou que o atleta não atua mais em 2017.

Hudson sofreu uma lesão grau 4 na coxa direita e vai ficar um longo tempo afastado. Embora não exista um prazo para o retorno, já que depende da evolução do tratamento, o certo é que o volante não joga mais pelo Cruzeiro no restante da temporada.

Com vaga garantida na próxima Copa Libertadores e sem chances de título no Campeonato Brasileiro, a equipe celeste tem oito rodadas para cumprir tabela.

Pelo Instagram, o volante do Cruzeiro postou um recado de agradecimento aos torcedores. Desde a confirmação da grave lesão e do tempo que vai ficar fora do time, o jogador tem recebido muitas mensagens dos cruzeirenses.

"Às vezes tudo que você precisa é fazer uma oração e resistir a tempestade." Agradeço a todos que estão mandando mensagens de apoio, logo logo estarei de volta e se Deus quiser melhor ainda. #fé #força Uma publicação compartilhada por Hudson Santos (@hudindick) em Out 28, 2017 às 7:12 PDT

E pode ser até mesmo que Hudson não atue mais pelo Cruzeiro. Como ele pertence ao São Paulo e está emprestado ao clube mineiro até o final do ano, a diretoria cruzeirense precisa trabalhar junto ao clube paulista para acertar a permanência do jogador.

A nova diretoria cruzeirense já trabalha para acertar a continuidade do volante na Toca da Raposa. A expectativa dos dirigentes é boa, mas neste momento ainda existe uma dúvida sobre a permanência de Hudson para 2018.

Nesta segunda-feira o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras, às 20h, no Allianz Parque. Sem poder contar com Hudson, o técnico Mano Menezes optou pelo argentino Lucas Romero como titular, ao lado de Henrique. O time celeste para o confronto válido pela 31ª rodada do Brasileirão vai ser formado por Fábio, Ezequiel, Manoel, Murilo e Diogo Barbosa; Lucas Romero, Henrique, Rafinha, Thiago Neves e Arrascaeta; e Rafael Marques.