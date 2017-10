Levir Culpi é demitido pelo Santos após derrota para São Paulo

Brasileirão Classificação e jogos

Levir Culpi não é mais técnico do Santos. Após a derrota do time no clássico contra o São Paulo, por 2 a 1, neste sábado (28), a diretoria anunciou que ele foi demitido.

O técnico foi muito criticado por dar dois dias seguidos de folga aos atletas na semana passada. Em entrevista coletiva neste sábado, ele defendeu esta decisão e deu um recado à diretoria: "jogador precisa de repouso também. Se não quiserem repouso, podem colocar uma comissão técnica que não dê repouso". Após o clássico, ele queria que o time se reapresentasse no CT Rei Pelé na terça-feira (31). Ou seja, eles teriam dois dias de folga novamente. Agora isso acontecerá na segunda-feira (30).

Levir deixou o Santos após 30 jogos. Foram 13 vitórias, 12 empates e 5 derrotas. Ou seja, aproveitamento de 56,6%. Além da derrota para o São Paulo, o time do Santos acumulou outros resultados ruins recentemente: três empates consecutivos, contra Ponte Preta, Vitória e Sport. A equipe está em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos.

O ex-jogador Elano assumirá o comando de forma interina até o final do ano. Entre a saída de Dorival e a entrada de Levir, ele treinou o Santos em duas oportunidades e obteve 100% de aproveitamento: foram vitórias contra Atlético-PR (2 a 0) e Botafogo (1 a 0).

Durante a semana passada, a diretoria tomou a decisão de demitir Levir, mas voltou atrás por causa de um pedido do elenco santista. Agora, porém, a notícia foi confirmada no site do clube.

Veja a nota oficial da diretoria do Santos:

"O técnico Levir Culpi não é mais o treinador do Santos FC. Logo após a partida contra o São Paulo, na noite deste sábado (28), válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o ex-comandante foi desligado do comando do Peixe pelo presidente Modesto Roma Júnior. Além do técnico, o auxiliar Luiz Matter e o preparador físico Rodolfo Mehl também foram demitidos. Elano assume o time até o término do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro Praiano agradece o trabalho de Levir Culpi nestes quatro meses no clube e deseja boa sorte ao treinador que comandou o Peixe no Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.

A equipe santista volta aos treinamentos nesta segunda-feira (30) ainda sem horário definido".

* Com informações da Lancepress