M. Guilherme explica que golaço é jogada treinada com Hernanes

O primeiro gol do São Paulo no jogo contra Santos foi muito bonito. E segundo Marcos Guilherme, que mandou a bola para a rede, trata-se de uma jogada ensaiada com Hernanes.

"A gente treina muito essa bola, faz uns jogos que estou fazendo o movimento. O Hernanes foi muito feliz de dar o passe, e pude fazer o gol. Fizemos dois gols, e o Santos teve que sair. Vamos concentrar agora", contou ele em entrevista ao canal Premiere.

Hernanes recebeu a bola após um cabeceio errado de um jogador santista no meio-campo e arriscou um lançamento para entrada da área, cheio de curva. Marcos Guilherme ganhou na velocidade e, frente a frente com Vanderlei, teve frieza para finalizar por cima: "não tinha o que fazer, era isso, foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça quando vi o goleiro saindo do gol. Toquei por cima", explicou Marcos.

O atacante também projetou o futuro do São Paulo e pediu cautela: "temos que vencer o próximo jogo de novo, não tem jogo fácil. A ideia é manter esse nível de atuação para fazer o máximo de pontos possível".