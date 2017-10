Organizadas de Fla e Vasco se enfrentam no Rio: dois baleados e 77 presos

Do UOL, no Rio de Janeiro

Um dos clássicos com maior rivalidade do Brasil iniciou antes de a bola rola. Integrantes de organizadas de Flamengo e Vasco se enfrentaram neste sábado, horas antes do duelo no Maracanã, em vários pontos da cidade. O caso mais grave ocorreu em São Gonçalo, onde dois torcedores foram baleados. Não há maiores informações sobre o estado deles.

"Houve confronto na Avenida Brasil mais cedo. Também em São Gonçalo, em Niterói, a mesma coisa. É lamentável que alguns grupos que se dizem torcedores, pois eu não os considero, façam esse tipo de coisa. Estão brigando em São Gonçalo, Vigário Geral [locais distantes do Maracanã]", disse o Major Sílvio, do Gepe

Até o momento, 77 baderneiros foram presos pela Polícia Militar - seis deles menores de idade. Esse número foi resultado de uma operação do GEPE (Grupamento Especial de Policiamento em Estádios), que flagrou integrantes de organizadas do Vasco preparando ataque a rubro-negros. No local, a polícia encontrou vascaínos portando fogos de artificio, soco-inglês, bastão de madeira, protetor bucal e até uma faca.

"Ao longo da semana recebemos informações que torcedores de organizadas do Vasco planejavam fazer ataques em torno do estádio. Monitoramos alguns pontos e flagramos esses 77 membros com vários itens que configuram planejamento de ataque a rivais", completou o policial.