Abel defende Scarpa por não ter comemorado gol do Flu: 'É genial'

O técnico Abel Braga saiu em defesa do seu principal jogador após o empate do Fluminense com o Bahia por 1 a 1, neste domingo (29), no Maracanã. Gustavo Scarpa foi o responsável pelo gol que igualou o placar, mas não comemorou. Em um gesto claro, o meia se mostrou incomodado com as vaias que vinha recebendo.

Scarpa tem sido um dos jogadores mais perseguidos pela torcida do Fluminense na temporada. O meia é visto pelos tricolores como um dos únicos em condições de resolver os jogos. Quando aparece de forma discreta, sofre com as vaias.

"Se o cara vai para a arquibancada, recebe amarelo. Se tira a camisa, leva amarelo. Ele tinha errado, o torcedor vaiou e não quis comemorar. Faz parte. Scarpa é um jogador genial. É quem tenta, não desiste e corre muito. Quem mais tenta é quem mais erra. O torcedor sabe o jogador que ele é. Tudo o que representa", afirmou.

Sobre o jogo, o treinador deixou claro que o fato de ter sofrido um gol logo aos 2min do primeiro tempo foi determinante para o resultado, apesar de o Fluminense ter evoluído em alguns aspectos na sequência da partida.

"Não sei explicar o motivo. Quando o momento não é bom, o gol abala. Conseguimos melhorar, empatar e terminamos o primeiro tempo muito bem. Mas no segundo tempo eles neutralizaram a maioria dos nossos ataques", encerrou.