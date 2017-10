Aranha para o Corinthians, dá vitória à Ponte e puxa orelha da torcida

Do UOL, em São Paulo

Com pelo menos três defesas importantes, Aranha foi o nome do jogo na vitória da Ponte por 1 a 0 sobre o líder Corinthians, neste domingo, no Moisés Lucarelli. Herói da vitória que dá forças aos campineiros na briga contra o rebaixamento, o goleiro puxou a orelha da torcida após o apito final.

"A gente chegou aqui com o torcedor indo contra a gente, vaiando e xingando. A gente entende e respeita, mas é muito difícil. A gente já iniciou pressionados contra um adversário poderosíssimo", disse Aranha em entrevista para a TV Globo.

Aranha fez intervenções nos dois tempos que salvaram os donos da casa. Na etapa inicial, espalmou um chute de Jadson que terminaria com Gabriel mandando na trave. No segundo, pegou um chute de Rodriguinho à queima-roupa, dentro da pequena área. Mais perto do fim, ainda salvou em uma cabeçada firme de Pablo, além de outros lances em que mostrou segurança.

"A gente fez um jogo igual ao que fizemos contra o Avaí, contra outras equipes. Muito bem posicionado. Mas hoje a gente conseguiu marcar um e não levar gols. E a gente jogou organizado, fazendo coisas boas que às vezes não conseguimos", finalizou.

A Ponte Preta agora volta a jogar só no próximo domingo (5), contra o Bahia, em Salvador.