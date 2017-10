Lucca abre o placar para a Ponte Preta contra o Corinthians

Brasileirão Classificação e jogos

A Ponte Preta abriu o placar no primeiro tempo do jogo contra o Corinthians neste domingo (29), no Moisés Lucarelli. Lucca foi o autor do tento.

O gol faz a torcida lembrar da "lei do ex" já que o atacante já atuou com o uniforme corintiano. Ele, aliás, ainda tem os direitos econômicos presos à equipe de Parque São Jorge e pode ser reforço para 2018.

Se continuar assim, o Corinthians pode entrar em campo no próximo domingo para perder a liderança pela primeira vez desde a 5ª rodada.