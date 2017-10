Árbitro anula gol de Borja e irrita palmeirenses em lance polêmico

Brasileirão Classificação e jogos

Pouco depois de empatar o jogo contra o Cruzeiro, o Palmeiras chegou a fazer o segundo gol com Miguel Borja, de cabeça. No entanto, o árbitro Héber Roberto Lopes viu falta do colombiano em cima do zagueiro Manoel e anulou o que seria o gol da virada da equipe alviverde, em jogo no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

O camisa 9 alviverde foi o responsável por empatar a partida, após Juninho fazer um gol contra no início do jogo. Em um rápido contra-ataque, o time visitante voltou a ficar na frente com o ex-palmeirense Robinho. Aos 40 minutos da etapa final, o colombiano igualou o placar novamente.

Com o empate em 2 a 2, o Palmeiras encostou ainda mais no Corinthians, chegando aos 54 pontos, ficando a apenas 5 pontos de diferença do Corinthians, que lidera o torneio.