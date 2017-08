Torcida do Botafogo entra em confronto com a PM do lado de fora do estádio

Do UOL, no Rio de Janeiro

Torcedores do Botafogo entraram em um grande confronto com a Polícia Militar do lado de fora do estádio Nilton Santos após o empate em 0 a 0 entre o Alvinegro e o Flamengo, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

Bombas, tiros de bala de borracha e muita correria tomaram conta da saída do setor Norte, onde se situam as organizadas do clube da casa. Os arruaceiros respondiam aos ataques dos policiais tacando pedras e paus.

Testemunhas relataram ao UOL Esporte que o início do tumulto se deu após brigas entre organizadas alvinegras.

Um homem e uma mulher foram detidos por desacato.

Bernardo Gentile/UOL Crianças correm em meio ao tumulto do lado de fora do Nilton Santos

Tumulto também na torcida do Fla

A entrada da torcida do Flamengo no estádio Nilton Santos também foi marcada por muita confusão antes da semifinal. Como a maioria das organizadas chegou faltando poucos minutos para o início da partida, um tumulto se iniciou e foram necessárias a utilização de balas de borracha, gás de pimenta e cavalaria por parte da Polícia Militar.

Por conta da tensão, os portões do setor chegaram a ser fechados e, somente após restabelecer a ordem, eles foram reabertos. Mesmo assim, a última leva de rubro-negros só entrou no estádio no fim do primeiro tempo.

Ônibus apedrejado

As polêmicas se iniciaram antes mesmo de a bola rolar no estádio Nilton Santos. Diretor-executivo do Flamengo, Rodrigo Caetano acusou a torcida do Botafogo de apedrejar o ônibus que levava a delegação rubro-negra nos arredores do estádio.

"Lamentável a forma como é fomentado um jogo de futebol, é só vocês observarem como o nosso ônibus ficou", disse à Rádio Globo.

O ônibus descaracterizado apresentava marcas na lataria lateral, mas nenhum integrante foi atingido.