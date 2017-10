Visitante, Fla bate Flu e pode empatar para ir à semifinal da Sul-Americana

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo deu importante passo rumo à semifinal da Sul-Americana. Nesta quarta-feira, o time venceu o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, e poderá até empatar no jogo da volta para avançar. O gol da partida foi marcado por Everton. O Tricolor era o mandante do confronto e vê o rival se beneficiar com o gol qualificado.

O Fluminense terá que fazer algo inédito na atual temporada para não ser eliminado: vencer o Flamengo. Em setes jogos na temporada, o Tricolor acumula quatro empates e três derrotas em 2017.

Torcida do Flu entra em confronto com polícia

Uma grande confusão minutos antes de a bola rolar terminou em confronto entre tricolores e a polícia militar. Os oficiais utilizaram bombas e gás de pimenta para dispersar os torcedores, o que causou problemas na entrada da Flu na professor Eurico Rabelo, uma das principais vias de acesso ao Maracanã. O entrevero começou após a polícia coibir o uso de fogos de artifício por parte dos torcedores.

Réver deixa campo chorando

REGINALDO PIMENTA/RAW IMAGE/ESTADÃO CONTEÚDO

O clássico entre Flamengo e Fluminense iniciou bastante pegado. Logo aos 12min, Réver levou a pior em uma dividida com Marcos Jr. O zagueiro viu sua perna esquerda fazer movimento contrário e desabou. Ele ainda tentou voltar ao jogo, mas acabou substituído. Ao deixar o campo carregado na maca, chorava copiosamente.

Fla abre placar com Everton

Em jogo bastante equilibrado, as equipes tinham dificuldades em criar boas oportunidades. Em um dos raros momentos, o Flamengo abriu o placar. Aos 27min, Everton Ribeiro deu belo passe para Willian Arão, que chutou cruzado para defesa parcial de Cavalieri. No rebote, Everton mostra faro de artilheiro e empurra para o fundo das redes.

Flu tenta reação, mas para em Diego Alves

Sem muita criatividade, o Fluminense se viu obrigado a reagir. Na base da vontade, o Tricolor teve grande chance aos 41min. Artilheiro da equipe, Henrique Dourado foi lançado por Marcos Júnior. O atacante deixou a bola quicar e emendou chute forte para boa defesa de Diego Alves.

Parreira acompanha Fla-Flu

Convidado recentemente para assumir a vice-presidência de futebol do Flu, o tetracampeão Carlos Alberto Parreira acompanhou o Fla-Flu perto do presidente Pedro Abad, e de Marcus Vinicius Freire, CEO do Tricolor. Por motivos de agenda, Parreira não aceitou o convite.

Marcos Jr carimba a trave

Mandante do jogo, o Fluminense precisava reagir. E o gol de empate só não saiu aos 10min do segundo tempo por detalhe. Marcos Jr aproveitou bobeada da zaga e finalizou da entrada da pequena área, mas acertou a trave.

Acuado, Fla se segura com Diego Alves

O Fluminense voltou envolvente para o segundo tempo. Sem muito o que fazer, o Flamengo tentava se defender. Após Marcos Júnior acertar a trave, o Tricolor seguia em busca do empate. Gustavo Scarpa chegou próximo. De fora da área, o camisa 10 chutou para belíssima defesa de Diego Alves.

Juan quase 'mata' duelo 'sem querer'

Um lance curioso quase 'mata' o duelo. Aos 38min, o Flamengo fez jogada ensaiada e acertou a trave. Juan foi lançado e se viu livre após linha de impedimento do Fluminense falhar. O zagueiro tentou tocar para Willian Arão, livre pelo meio. O defensor pegou mal na bola e ela beijou o pé da trave de Cavalieri.

FLUMINENSE 0 X 1 FLAMENGO

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Mario Diaz de Vivar (PAR)

Auxiliares: Milciades Saldivar (PAR) e Dario Gaona

Cartões amarelo: Marcos Jr, Renato Chaves e Wellington Silva (FLU) Trauco, Pará e Lucas Paquetá (FLA)

Gols: Everton, aos 27min do primeiro tempo;

Público e renda: 30.946 presentes | 27.014 pagantes | R$ 1.208.050,00

Fluminense

Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Reginaldo e Marlon (Robinho); Richard, Orejuela (Wendell), Sornoza e Gustavo Scarpa; Marcos Jr. (Wellington Silva) e Henrique Dourado

Técnico: Abel Braga

Flamengo

Diego Alves; Pará, Réver (Rhodolfo), Juan e Trauco; Cuellar, Willian Arão e Diego; Everton (Márcio Araújo), Everton Ribeiro e Paquetá (Lucas Paquetá)

Técnico: Reinaldo Rueda