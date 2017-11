Sport só empata e é eliminado por time colombiano, que encara o Fla na semi

Copa Sul-Americana Classificação e jogos

O Sport está eliminado da Copa Sul-Americana. Depois de ser derrotado por 2 a 0 pelo Junior Barranquilla no jogo de ida, que inclusive resultou na demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo, o time pernambucano apenas empatou sem gols com a equipe colombiana na noite desta quinta-feira (2), na Colômbia, e assim deu adeus à competição continental.

Com o resultado, o Junior Barranquilla será o adversário do Flamengo nas semifinais da Copa Sul-Americana. A outra semi é entre Libertad, do Paraguai, Independiente, da Argentina.

Sem três de seus principais jogadores (Diego Souza, Rithely e André), todos eles vetados pelo departamento médico, o Sport encontrou dificuldades para criar dificuldades ao Junior Barranquilla, que tinha a vantagem de 2 a 0 e apenas buscava administrar o resultado.

No segundo tempo, Samuel Xavier chegou a carimbar a trave logo no primeiro minuto, mas a reação que parecia possível foi contida em seguida pelos donos da casa. Sem nenhuma pressa, eles passaram boa parte da etapa final – e do jogo – trocando passes na defesa e no meio-campo, sem se arriscar em ataques que poderiam se transformar em contra-ataques do Sport.