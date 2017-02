Botafogo arranca empate no fim, elimina Colo Colo e avança na Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

O sonho continua. O Botafogo mostrou muita entrega para avançar de fase na Libertadores. Nesta quarta-feira, a equipe marcou no fim e arrancou empate por 1 a 1 com o Colo Colo, no Estádio Monumental, no Chile. Emerson Silva marcou contra e Rodrigo Pimpão deixou tudo igual e definiu a classificação para o Alvinegro.

No primeiro jogo, o Botafogo havia vencido por 2 a 1, no Engenhão. Assim, o gol marcado fora de casa foi decisivo para a vaga na terceira fase da Libertadores. Na próxima fase, o Alvinegro aguarda o vencedor de Olímpia-PAR ou Del Valle-EQU.

Botafogo armou time defensivo para segurar Colo Colo, mas...

A estratégia traçada pelo técnico Jair Ventura passava diretamente pelo bom desempenho defensivo da sua equipe. A tática, porém, caiu por água no terceiro minuto de jogo, quando os chilenos se aproveitaram de uma falha da zaga para abrir o placar. Após cruzamento, Emerson Silva tentou cortar a bola e fez contra.

Camilo sofre lesão na coxa e desfalca Botafogo em jogo decisivo

Jair Ventura disse, na véspera da partida, que o Botafogo iria a campo com força máxima. A realidade, porém, foi outra. Camilo, um dos principais atletas do Alvinegro, sentiu uma lesão na coxa e ficou de fora da partida. O treinador ainda barrou o atacante Roger e mandou a campo Rodrigo Lindoso e João Paulo.

Villar 'fecha' gol e evita empate do Botafogo no primeiro tempo

Apesar do gol sofrido no início do jogo, o Botafogo teve bom desempenho na primeira etapa. Após o baque, se organizou em campo e acumulou boas oportunidades para empatar o duelo. Villar 'fechou' o gol e fez ao menos três boas defesas para manter a vitória parcial dos chilenos.

Precisando de gol, Botafogo lançou atacante aos 30min do segundo tempo

Após sofre o gol com 3min de primeiro tempo, o Botafogo não tinha outra alternativa a não ser balançar a rede do adversário para ficar com a classificação. Montado com um esquema tático defensivo, o Alvinegro demorou bastante a mudar. Jair Ventura só abriu mão de um dos volantes aos 18min do segundo tempo, quando sacou Airton para a entrada de Guilherme. Já Roger, o principal jogador da função? Só entrou aos 30min da etapa complementar.

COLO COLO 1 X 1 BOTAFOGO

Data e hora: 08/08/2/2017, nesta quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Monumental, Santiago (CHI)

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Auxiliares: Ezequiel Brailovsky e Ivan Nuñez (ARG)

Gols: Emerson Silva (contra), aos 3min do 1º tempo; Rodrigo Pimpão, aos 35min do segundo tempo;

Cartões amarelo: Airton (BOT) Meza (COL)

Colo Colo

Villar; Meza, Baeza e Barroso; Valdés (Morales), Pavez, Figueroa (Fierro), Fernandez e Véjar (Gonzáles); Rivero e Paredes

Técnico: Pablo Guede

Botafogo

Gatito; Jonas, Marcelo, Emerson Silva e Victor Luiz; Airton (Guilherme), Lindoso (Roger), Bruno Silva e João Paulo; Montillo e Rodrigo Pimpão

Técnico: Jair Ventura