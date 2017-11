Zidane rebate jornalistas após derrota em Londres: "Não estamos em crise"

SERGIO PEREZ/REUTERS

Liga dos Campeões Classificação e jogos

Zidane afirma que não está preocupado com a fase do Real Madrid, derrotado pelo Tottenham por 3 a 1 nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Em coletiva à imprensa, o técnico fez o possível para minimizar o impacto do revés.

"Não estamos em crise", começou ele, já rebatendo a palavra que a maioria dos jornais europeus estampa em suas capas nesta noite. Os Spurs venceram com relativa facilidade em Wembley, com dois gols de Dele Alli e um de Eriksen.

Cristiano Ronaldo descontou para os merengues. "Vocês [jornalistas] sempre me perguntam se estou preocupado. A resposta é não. A análise é que jogamos contra um time melhor e temos que aceitar. Não podemos fazer análises ruins, não fizemos um jogo ruim", acrescentou Zidane.

Essa foi a segunda derrota consecutiva do Real, uma vez que o time já havia perdido para o Girona neste domingo (29), pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. Ainda há muito chão pela frete, mas, neste momento, o Barcelona lidera com 28 pontos, oito a mais que o rival de Madri. Quanto à Champions, o Tottenham é o único classificado do grupo H.

"O vestiário não está feliz, mas às vezes temos que aceitar as coisas na vida. Não estamos em um bom momento, mas há tempo para mudar. Foi uma derrota dura para nós, mas foi merecida e temos que aceitá-la", disse o técnico francês. "Temos muitos jogos para dar a volta por cima, e é o que vamos fazer", encerrou.