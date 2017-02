Novo esquema, gols de estreante e golaço. Atlético vence outra no Mineiro

Divulgação Atlético-MG Danilo estreou pelo Atlético-MG com gols

Ainda em busca da melhor formação para o Atlético-MG em 2017, o técnico Roger Machado aproveitou o jogo deste sábado com o Tombense, pelo Campeonato Mineiro, para testar o time com dois centroavantes. Fred e Lucas Pratto começaram a partida, mas nenhum deles fez gol no triunfo alvinegro por 3 a 0.

Quem se destacou foi Danilo, que é lateral esquerdo de origem, mas também atua em outras posições, como um terceiro homem do meio. E foi assim que ele atuou diante do Tombense e se tornou o melhor jogador em campo. Além de fazer os dois primeiros gols do jogo, logo na estreia pelo novo clube, Danilo ainda acertou um belo lançamento para o golaço de Otero.

Antigo carrasco estreia como artilheiro

O pé esquerdo de Danilo evitou que o Atlético-MG fosse campeão estadual em 2016. Foi do então lateral esquerdo do América-MG os três gols nas duas partidas decisivas do Campeonato Mineiro do ano passado. Logo na estreia pelo Atlético, Danilo mostrou que sabe mesmo fazer gols. Foram dois, o primeiro logo aos três minutos de jogo, no quinto toque na bola como jogador atleticano. Vestindo a camisa 14 e atuando como volante, Danilo ainda deu a assistência para o golaço de Otero. Aos 22 minutos do segundo tempo, o lateral esquerdo deixou o jogo, ovacionado pelos atleticanos presentes no Estádio Soares de Azevedo.

Com dupla de centroavantes, Atlético muda jeito de jogar

Em comum, a vitória sobre o América, de Teófilo Otoni, e a derrota para o Cruzeiro tiveram a postura do Atlético em campo. O time de muita troca de passes, procurando sempre ter a bola. O que se viu nas estatísticas das partidas foram o Atlético com mais posse de bola e muito mais passes certos do que os adversários. Mas com Fred e Pratto juntos, o Atlético mudou. Mais bolas longas, mais cruzamentos. No primeiro, por exemplo, o Tombense terminou com 67% da posse de bola e muito mais passes certos. E pouco mudou na etapa final, mesmo com um esquema diferente. A bola continuou mais com o Tombense.

Tombense empatou, mas teve gol mal anulado

Aos 34 minutos do primeiro tempo, num momento que estava melhor em campo, o Tombense conseguiu empatar a partida. Mas a equipe do interior foi prejudicada pela marcação da arbitragem, que assinalou impedimento de Daniel Amorim. O centroavante cabeceou a bola após chute de Wellington e estava em condição legal, dada por Felipe Santana.

Otero faz golaço com apenas um minuto em campo

38' - Atlético 3 x 0 Tombense! Otero marcou o terceiro gol do #Galo em Muriaé, aos 13 minutos do segundo tempo! #TOMxCAM pic.twitter.com/1va1bLuwkh — Atlético (@atletico) 4 de fevereiro de 2017

Titular do Atlético nos dois primeiros jogos do ano, Otero ficou no banco de reservas diante do Tombense, por opção de Roger Machado, que testou o time com dois centroavantes. Com 2 a 0 no placar, o treinador voltou a jogar com apenas um homem de área. Otero entrou no lugar de Fred. E o venezuelano precisou de apenas um minuto em campo para fazer o gol mais bonito da tarde. Após lançamento de Danilo, o camisa 11 dominou a bola e bateu encobrindo o goleiro Derley.

Viagem à moda antiga, Atlético gasta 7 horas na estrada

Nada de avião. A delegação do Atlético foi para Muriaé de ônibus. A distância de Belo Horizonte até a cidade na Zona da Mata de Minas Gerais é de quase 400 quilômetros. Assim, a viagem do Atlético até quase a divisa com o estado do Rio de Janeiro durou pouco mais de sete horas. E assim também vai ser o retorno para a capital mineira. A expectativa é chegar em Belo Horizonte no início da madrugada deste domingo.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 0 X 3 ATLÉTICO-MG

Data: 04/02/2017 (quarta-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Motivo: 2ª rodada do Campeonato Mineiro

Local: Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG)

Árbitro: Ronei Cândido Alves (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leandro Salvador Silva (ambos MG)

Cartões amarelos: Jonathan (TOM) Fred e Rafael Carioca (CAM)

Gols: Danilo aos 3 e aos 44 do primeiro tempo; Otero aos 14 do segundo tempo

TOMBENSE

Darley, Gedeilson, Wellington, Matheus Lopes e Ronan (André Krobel, no intervalo); Natan, Pedro Castro (Lucas Mineiro, aos 41 do 2º), Jonathan e João Paulo; Alex (Matheus Henrique, aos 22 do 2º) e Daniel Amorim.

Treinador: Raul Cabral.

ATLÉTICO-MG

Giovanni, Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Yago (Ralph, aos 30 do 1º), Danilo (Carlos Eduardo, aos 22 do 2º) e Cazares; Lucas Pratto e Fred (Otero, aos 13 do 2º).

Treinador: Roger Machado.