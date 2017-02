Variação ofensiva é testada pelo Santos em estreia. E aprovada por Dorival

Paulista Classificação e jogos

Surpreender o adversário com algo diferente. É com este objetivo que Dorival Júnior vem trabalhando excessivamente uma nova variação tática, bastante ofensiva, durante os treinamentos. Quem acompanhou a goleada por 6 a 2 sobre o Linense na noite da última sexta-feira (3), na Vila Belmiro, pôde ver claramente a novidade dentro de campo.

Com o time de Lins recuado e o Santos com total posse de bola, a variação foi executada em algumas oportunidades, especialmente na etapa inicial: Renato como homem mais recuado, centralizado, e os dois zagueiros (Yuri e Lucas Veríssimo) abertos pelos lados. Já o resto do time permanecia todo á frente, basicamente sendo sete meias/atacantes, com os laterais mais centralizados e Vitor Bueno e Copete bem abertos pelas pontas.

O teste inicial deixou Dorival Júnior satisfeito. "Na grande maioria do tempo tivemos posse de bola, bom equilíbrio entre marcação e transição inicial de meio para ataque. Nossos laterais têm se tornado meias e jogadores de penetração e criação. Isso ajuda muito", ressaltou.

Em contrapartida, o técnico santista não deixou de apontar o lado negativo não só da 'nova tática', mas do esquema extremamente ofensivo apresentado pelo Santos especialmente nos jogos disputados na Vila Belmiro. Em vacilos da defesa, o time acabou levando dois gols.

"Natural que todo detalhe preocupe, não só o sistema defensivo como também, em alguns momentos, o nosso distanciamento entre os blocos, o que sempre foi o forte da nossa equipe. Tivemos problemas com a nossa última linha, e foi o que mais trabalhamos nesse começo de temporada, que são passiveis de correção", acrescentou Dorival Júnior.

O técnico santista terá agora mais de uma semana até o próximo compromisso, marcado para o dia 12, um domingo, contra o Red Bull, no Pacaembu, pela segunda rodada do Paulistão. Para esta partida, Dorival poderá contar com três reforços que ficaram fora da estreia: Leandro Donizete, poupado, e Cleber e Kayke, regularizados na última sexta-feira. Outro reforço para 2017, o lateral Matheus Ribeiro acabou não estreando contra o Linense.