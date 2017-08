Técnicos querem cobrar da CBF melhorias e diploma para treinadores gringos

Exclusivo para assinantes UOL

Após a contratação do colombiano Reinaldo Rueda para comandar o Flamengo, os treinadores brasileiros mostraram união. Nos últimos dias, a maior parte dos comandantes das equipes da Série A tem trocado mensagens por celular. Há quase um consenso entre eles de que os técnicos brasileiros precisam tentar melhorar as condições de trabalho no país e fazer o possível para proteger os seus empregos.



Por isso, a intenção deles é discutir o assunto durante encontro na CBF, na próxima segunda-feira. Os técnicos pediram há cerca de um mês para utilizar o auditório da entidade para um evento e não pretendiam se reunir com a direção da entidade. Porém, após as mensagens trocadas por celular, eles agora tentarão um encontro com a cúpula da CBF.



Entre as reivindicações, os treinadores acham que seria necessário que os técnicos estrangeiros tivessem alguma licença ou diploma para exercer a função no país, da mesma maneira que os brasileiros precisam ter uma licença da UEFA para dirigir uma equipe na Europa, por exemplo. Os comandantes brasileiros querem também que a CBF brigue para que o curso que ela ministra tenha a chancela da UEFA. (por José Eduardo Martins e Pedro Ivo Almeida)

Gremistas "atormentam" STJD após injúria racial de botafoguense

Os torcedores do Grêmio ficaram inconformados com a ausência de denúncia (por ora) do STJD no caso da injúria racial de um torcedor botafoguense na última quarta-feira. Com o clube gaúcho punido em caso de 2014, os gremistas queriam “a mesma pena (exclusão)” aos botafoguenses.