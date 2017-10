Brasileiros pelo mundo: Pato faz golaço, e Neymar é expulso em 1º clássico

Como de costume, jogadores brasileiros foram protagonistas da rodada do fim de semana no futebol europeu. Atletas nascidos no país foram destaque, seja para o bem ou para o mal.

Gabriel Jesus foi um dos que brilharam, assim como Richarlison, Alexandre Pato, David Neres e o técnico Felipão. Neymar, por sua vez, foi expulso durante seu primeiro clássico no Campeonato Francês.

Veja, abaixo, quem brilhou e quem se deu mal entre os brasileiros pelo mundo.

Em alta

Alexandre Pato O atacante do Tianjin Quanjian foi decisivo na vitória de sua equipe contra o Hebei Fortune, 2 a 1, sábado, pelo Campeonato Chinês. Pato recebeu a bola em velocidade e partiu em direção ao gol, finalizando com êxito. O ex-jogador do Corinthians e São Paulo se redimiu na partida; no primeiro tempo ele havia perdido um pênalti. Compartilhe

REUTERS/Phil Noble Gabriel Jesus A semana começou com Gabriel Jesus sendo relacionado para o prêmio Golden Boy, voltado aos melhores jovens jogadores do mundo. No sábado, o atacante começou no banco na partida do Manchester City contra o Bunrley. Guardiola optou pela entrada de Aguero, que se recuperou de lesão após acidente automobilístico. Jesus entrou no lugar do atacante argentino a 15 minutos para o fim da partida. O City venceu por 3 a 0. Compartilhe

EDDIE KEOGH/REUTERS Richarlison O ex-atacante do Fluminense cresce a cada semana no Campeonato Inglês. Já tratado como uma sensação pelo início em alto nível, o jovem jogador ganhou status de "fenômeno" depois da atuação na derrota por 4 a 2 para o Chelsea. Jamie Redknapp, ex-jogador do Liverpool e comentarista da Sky Sports, fez uma comparação ousada: "Eu não estou dizendo que ele pode ser tão bom quanto Ronaldo, mas ele faz coisas especiais com a bola que poucas pessoas podem fazer". Compartilhe

AFP PHOTO / Robin van Lonkhuijsen David Neres A revelação são-paulina se destacou como garçom na goleada por 4 a 1 do Ajax sobre o Feyenoord, fora de casa. O atacante distribuiu três assistências na vitória que manteve o time da capital na vice-liderança do Campeonato Holandês. Compartilhe

Divulgação Neto Goleiro completou quatro jogos sem sofrer gol em oito partidas disputadas pelo Valencia. No sábado, o atleta esteve em campo na goleada do time contra o Sevilla, 4 a 0, pelo Campeonato Espanhol. Compartilhe