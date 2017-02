Jogador do Atlético de Madri é preso por agredir a mulher

O jogador do Atlético de Madri Lucas Hernández foi preso na madrugada desta sexta (03) por agredir a própria mulher, na Espanha. O atleta passou a noite na delegacia e ainda está à disposição da justiça espanhola por conta do caso. A mulher precisou ser levada ao hospital.

Segundo a imprensa espanhola noticiou, o jogador de 20 anos chegou em sua casa, no município de Las Rozas embriagado e uma discussão se iniciou. Foi então que Lucas Fernández teria agredido a própria mulher, que foi levada ao hospital.

Ao juiz para prestar esclarecimento sobre o caso, o jogador deu sua versão do ocorrido afirmando que chegou tarde em casa após jantar com atletas do elenco do Atlético de Madri. Quando chegou à residência, sua namorada se aproximou do veículo de Fernández, batendo no carro com a mão e uma discussão se iniciou. Na tentativa de faze-la parar, o atleta afirma que a mulher caiu.

O episódio aconteceu por volta de 2h30 depois que a polícia chegou ao local. O atleta foi levado à delegacia, onde ficará até se concluir o boletim de ocorrência. Os investigadores aguardam receber o boletim médico da vítima para "ver a gravidade das lesões".

Lucas Hernández deve ser acusado por "violência de gênero". Se o juiz apreciar o caso, um procedimento penal será iniciado com uma ordem de restrição ao jogador.

O técnico do Atlético de Madri, Diego Simeone falou brevemente sobre a prisão do jogador. "Não tenho informação oficial sobre o que passou. Então não tenho o que comentar. Seria precipitado comentar sem ter algo oficial sobre isso", disse o treinador em coletiva de imprensa.

Lucas Hernández é francês, mas se formou no Atlético de Madri e é visto como um dos jogadores mais promissores do clube. Ele subiu ao time profissional em 2015. O Atlético de Madri não se pronunciou sobre o caso ainda.