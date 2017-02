Com ingresso a R$ 100 em Barueri, são-paulinos boicotam estreia de Ceni

José Eduardo Martins/UOL Arena Barueri apresenta baixo público para a estreia de Rogério Ceni no Paulistão

Os torcedores são-paulinos cumpriram a promessa e boicotaram a estreia oficial de Rogério Ceni como treinador do clube. Isso porque o presidente do Audax, Vampeta, foi irredutível e estabeleceu o preço mínimo do ingresso a R$ 100.

A reportagem do UOL Esporte esteve na entrada dedicada aos são-paulinos na Arena Barueri e a movimentação era muito baixa: cerca de 400 torcedores. Alguns tricolores, no entanto, não resistiram ao histórico primeiro jogo do ex-goleiro como técnico. "Vim só por causa do Rogério Ceni. Vou a todos os jogos do São Paulo e não poderia perder esse. Mas o Vampeta perdeu o respeito que eu tinha por ele. Tive de comprar o ingresso agora a RS 100", disse Eraldo Hipolito dos Santos, ajudante em loja de material de construção. Os poucos presentes nas arquibancadas já entoavam o grito de "ch..., Vampeta" antes mesmo do início da partida.

"Não tem como deixar o Rogério Ceni de lado, eu tinha de prestigiar a estreia. Mas o Vampeta não podia fazer isso. Mas se deu mal, pagou alto o preço pelo que fez", comentou o também são-paulino Arnaldo Monteiro, motorista. Os vendedores ambulantes da região também não estão felizes com as circunstâncias da partida. "Quase nunca tem jogo de time grande aqui em Barueri, e quando tem não vem ninguém. Culpa do Vampeta, que fala demais", desabafou Claudio Silva, que tentava vender cerveja.