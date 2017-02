Família, amigos e Marquezine fazem vídeo especial de aniversário a Neymar

Do UOL, em São Paulo

Bruna Marquezine, amigos e a família de Neymar fizeram um vídeo mais que especial para o jogador, que completa 25 anos neste domingo (05). As imagens mostram a vida do craque e depoimentos de todos. Nas redes sociais, famosos e boleiros também deixaram mensagens.

A namorada Bruna Marquezine deixou uma mensagem carinhosa. "Quero te desejar o que desejo todos os dias. A sua felicidade. Que você se já mais feliz que possa imaginar. Que realize todos os seus sonhos, alcance os objetivos. Que Deus abençoe sua família e te abençoe. Que Deus te proteja de todos os perigos e do mal. Que nunca te falte saúde. Que a vontade dele se cumpra na sua vida. Te amo muito e aproveite o seu dia. Celebre a vida como só você sabe celebrar", disse a atriz.

No Instagram, a atriz também fez uma declaração de amor ao amado. "FELIZ DIA pra minha pessoa preferida, pro meu maior parceiro, pro meu melhor amigo, pro meu amor mais lindo. . Seja muito muito feliz! Com todo carinho, tua Bru ?? (já te disse o quanto eu te amo hoje?)", disse a atriz.

O vídeo foi divulgado no Youtube oficial do jogador. "Eu sou suspeito. Como eu te amo. Agradeço na cumplicidade, por acreditar no que eu, em certos momentos, determinei. Hoje somos amigos e parceiros, de opiniões. Sou honrado de ser teu pai e de fazer parte de tudo isso. Eu comemoro todos os dias o seu nascimento", disse o pai de Neymar.

A irmã, Rafaella também falou do irmão. "Preto, parabéns. Que deus te abençoe. Que ele continue te abençoando, iluminando. você é uma pessoa incrível. Te admiro muito e tenho muito orgulho da pessoa que você se tornou", disse.

"Oi pai! Feliz aniversário para você! Te amo", disse o filho de Neymar Davi Lucca.

Jogadores e personalidades do mundo esportivo e da música também falaram de Neymar na gravação de mais de 7 minutos.

"Sou privilegiado de te-lo como amigo e irmão. Felizmente os amigos a gente escolhe", comentou Daniel Alves. Robinho brincou que Neymar está velho. "Muitos gols pelo Barça e pela seleção. E aí. Tá ficando velho, hein".

Gabriel Medina e o jogador de vôlei Bruninho também deram depoimentos. "O Ney é um cara ousado e por isso eu gosto dele. Parabéns, muita saúde irmão. Deus te abençoe", falou Medina. "Parabéns pelos seus 25 anos, que Deus continue te abençoando. Você tem um coração enorme e tenho prazer de dizer que é meu amigo", comentou Bruninho.

Amigo íntimo de Neymar, o cantor Thiaguinho deixou um recado muito especial. "Você é um irmão que tenho e torço, que dou dura, que me preocupo e amo você".

Neymar está com a família, Bruna Marquezine e diversos amigos em Barcelona para a comemoração de seus 25 anos. A celebração deve acontecer em uma balada de Barcelona. O local foi fechado especialmente para o jogador e seus convidados.

Outras mensagens para Neymar de amigos:

O domingo (05) foi de homenagens a Neymar. Vários jogadores e famosos deixaram mensagens a ele.

Alexandre Pato levou na brincadeira os parabéns para o amigo e lembrou uma foto de Neymar e ele na seleção brasileira quando os dois eram bem mais novos. Pato brincou com o cabelo do jogador do Barcelona da época. "Parabéns irmão!!! Tudo de melhor sempre na sua vida!!! Você merece!!! #cabelinhomaneiro hahah", brincou Alexandre Pato.

Daniel Alves, que conviveu bastante com Neymar no Barcelona e é amigo íntimo do jogador, deixou uma mensagem carinhosa chamando o atleta de "majorrrr".

Irmão, parabéns e Feliz Aniversário . O seu brilho único e a sua luz radiante iluminam o coração de todas as pessoas que tem o privilégio de conhecer você. Que o nosso bom Deus lhe conserve e proteja para que você seja sempre assim : um amigo humilde , simples , sincera , verdadeira e muito especial .. PARABÉNS TE AMO @neymarjr Uma foto publicada por Thiago Silva (@thiagosilva_33) em Fev 5 , 2017 às 1:57 PST

Amigo de Neymar e companheiro de seleção brasileira, Thiago Silva foi outro a enviar os parabéns a Neymar.

Feliz aniversario menino feio DEUS TE ABENCOE CADA VEZ MAIS MLK ? "Continue sempre com essa alegria" Uma foto publicada por Felipe Anderson (@f_andersoon) em Fev 5 , 2017 às 1:50 PST

Felipe Anderson postou uma foto com Neymar e uma mensagem e destacou a alegria do jogador do Barcelona.

Parabéns ídolo.. Muitos anos de vida! Que Deus abençoe você mais e mais! #TioNey Uma foto publicada por Gabriel Barbosa (@gabigol) em Fev 5, 2017 às 3:00 PST

Gabigol chamou Neymar de "Tio Ney".

Feliz aniversário @neymarjr ! Que você continue esse muleque alegre e bom de bola por muitos anos nos trazendo alegria! Merece todo o reconhecimento! Aproveita teu dia e um grande abraço parceiro! Uma foto publicada por Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinhooficial) em Fev 5, 2017 às 4:09 PST

Ronaldinho Gaúcho, fora do futebol desde 2015, e que voltou ao Barcelona como embaixador na última semana, publicou uma foto com o atleta do Barça.

O próprio Barcelona deixou um recado a Neymar nos seus 25 anos. "Parabéns, Neymar. Muitas Felicidades", disse o clube em seu Instagram.

Parabéns meu maninho, sou fã desse jogador e dessa pessoa incrível que você é, aproveita seu dia aí, que Deus te abençoe sempre! @neymarjr #HappyBirthday #DiaHistorico #FuturoMelhorDoMundo Mais um companheiro de Neymar na seleção, Marquinhos ressaltou o "dia histórico para Neymar".

A Fifa também desejou os parabéns a Neymar.

Outros famosos também falaram de Neymar:

Hoje é teu dia irmão...Parabéns @neymarjr que Deus continue te abençoando e te dando muita saúde. Um cara de um coração gigante e uma pessoa especial...vc merece tudo de bom! Obrigado @thbarbosa por ter iniciado toda essa amizade! Te amo irmao!! #diretoriaemfesta #acabouocaô Uma foto publicada por Bruno Rezende (@bruninho1) em Fev 5, 2017 às 2:54 PST

Bruno da seleção brasileira de vôlei agradeceu o cantor Thiaguinho por apresenta-lo a Neymar.

MEU IRMÃO!!!! Que Deus abençoe vc, te de saúde pra vc trabalhar duro como já faz, e que vc continue dando orgulho pra gente... Aproveite esse dia com sua família e amigos... Te amo meu irmão, e até já né!? #Diretoria #diretoriaemfesta Uma foto publicada por Rafael Zulu (@rafaelzulu) em Fev 5, 2017 às 3:04 PST

O ator Rafael Zulu chamou Neymar de irmão. Os dois sempre são vistos juntos quando o jogador está no Brasil.