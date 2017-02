Gabriel Jesus brilha de novo e salva City, novo 3º colocado do Inglês

Inglês Classificação e jogos

Gabriel Jesus manteve seu aproveitamento perfeito como titular do Manchester City. Em seu terceiro jogo começando pelo clube, o atacante marcou os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Swansea pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, diante de sua torcida no Etihad Stadium neste domingo (5).

O resultado levou o time treinado por Pep Guardiola à terceira colocação do Campeonato Inglês, com 49 pontos, dez a menos que o líder Chelsea mas a apenas um do vice, o Tottenham. O Swansea é o 17º, com 21 pontos.

O próximo compromisso do Manchester City será na segunda-feira da outra semana (13) contra o Bournemouth, fora de casa, pelo Campeonato Inglês.

Estrela de Gabriel Jesus volta a brilhar

O ex-palmeirense chegou para a partida com um gol e duas assistências em três jogos com a camisa do Manchester City, duas delas como titular. Em seu terceiro jogo seguido no onze inicial, o atacante mostrou sua estrela ao abrir o placar a favor do City. Gabriel Jesus saiu bastante da área para buscar o jogo e marcar, exibindo disposição física e aplicação tática, porém participando de poucos lances que resultaram em finalizações na etapa inicial. Na etapa complementar, o atacante esteve mais envolvido nas jogadas de ataque, sofrendo faltas, fazendo pivô e dando trabalho à defesa adversária. No final da partida, o brasileiro dividiu espaço com Sergio Agüero, que entrou no lugar de Sterling, mas não perdeu os holofotes: fez seu segundo gol, o da vitória, nos acréscimos.

Não por acaso, o brasileiro foi eleito o melhor em campo por parte dos torcedores do Manchester City.

City domina primeiro tempo, mas sofre no segundo

O Manchester City teve domínio completo da partida. Escalado com apenas um zagueiro por Guardiola e com Fernandinho fazendo a lateral direita, o time da casa teve controle da bola, como é comum, e chegou diversas vezes à área de Fabianski. O primeiro gol saiu após infiltração de David Silva pela ponta esquerda. O espanhol se livrou da marcação e tocou para Sterling, que não conseguiu dominar. Na sobra, Gabriel Jesus chegou batendo de primeira para abrir o placar aos 11min. O City continuou em cima com chances de ampliar, uma delas uma cobrança de falta de Toure, defendida pelo goleiro adversário.

Após o intervalo, foi o Swansea que ficou no quase em uma falta batida por Sigurdsson, salva por Caballero. O jogo ficou mais aberto no segundo tempo, com o Swansea buscando o empate para sair do Etihad com pelo menos um ponto. A postura deu certo aos 36min, quando Sigurdsson finalizou cruzado da entrada da área e igualou o placar. No finzinho, no abafa, Gabriel Jesus deu a vitória ao City.

Fernandinho vai bem como lateral defensivo

Em uma decisão inusitada do técnico Pep Guardiola, o brasileiro Fernandinho foi escalado como lateral direito do Manchester City. Posicionado ao lado de John Stones, o volante foi bem defensivamente, mas passou vergonha ao chegar na linha de fundo em duas ocasiões. Em uma delas, tentou um cruzamento de voleio e de primeira, mas mandou na arquibancada. Pouco depois, recebeu passe na ponta, tentou ajeitar para mandar para a área, mas deixou-a escapar pela linha de fundo. O teste terminou no fim do segundo tempo, quando Zabaleta substituiu De Bruyne e o volante foi colocado em sua posição de original.

Gabriel Jesus repercute piada nas redes sociais

Por ter feito mais um gol, Gabriel Jesus bombou nas redes sociais. Internautas fizeram a comparação óbvia com Gabigol, da Inter de Milão, e disseram que o do City é o verdadeiro Gabigol. Outros pegaram o rosto do ex-palmeirense e o colocaram em uma imagem de Jesus. "Jesus dando ao City a esperança de que eles podem salvar sua temporada", escreveu um usuário do Twitter, em inglês.

Jesus providing City with the hope that they can save their season pic.twitter.com/ 2c01WRTb0q — Freebets.co.uk (@freebetscouk) February 5, 2017

Ficha técnica

Manchester City 2 x 1 Swansea

Data e horário: 5 de fevereiro de 2017, às 11h30 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester (Inglaterra)

Gols: Gabriel Jesus, 11' do primeiro tempo e 48' do segundo tempo (Manchester City), Sigurdsson, 36' do segundo tempo (Swansea)

Manchester City: Willy Caballero, Fernandinho, John Stones, Kolarov e Gael Clichy; Yaya Toure, Kevin De Bruyne (Zabaleta) e David Silva (Fernando); Sterling (Agüero), Gabriel Jesus e Leroy Sané. Técnico: Pep Guardiola.

Swansea: Fabianski; Kyle Naughton, Federico Fernandez, Alfie Mawson e Martin Olsson; Leroy Fer, Jack Cork e Thomas Carroll (Dyer); Wayne Routledge (Narsingh), Fernando Llorente (Baston) e Gylfi Sigurdsson. Técnico: Paul Clement.