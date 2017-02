Cantor, embaixador e farrista... O que Ronaldinho faz enquanto não joga?

Reprodução Wesley Safadão e Ronaldinho Gaúcho; jogador cantou muito desde seu último jogo

Ronaldinho recusou o Coritiba no último fim de semana. É só mais um na longa lista de clubes que tentaram e não conseguiram tirar o Gaúcho de uma espécie de "pausa" que antecede sua aposentadoria profissional. Ele já disse que vai parar em breve, mas sempre fala que essa hora ainda não chegou. Só que ele não joga oficialmente há quase um ano e meio. Os mais desavisados podem se perguntar: O que ele faz vida? Muita coisa, pode apostar.

Na lista abaixo, o UOL Esporte relembra algumas aventuras de Ronaldinho desde que ele entrou em campo profissionalmente pela última vez, em setembro de 2015, ainda pelo Fluminense.

1 - Negociou. Com muita gente. Em muitos lugares

Reprodução/Twitter

Como já dissemos lá em cima, o Coritiba é só o último a tentar. Ronaldinho já foi o sonho do Nacional (URU), recebeu proposta do Newcastle (ING) e "esteve perto de fechar" com um time semi-profissional da Austrália. Assis, seu irmão e empresário, chegou a dizer que o Gaúcho iria para a China ou os EUA. No fim do ano passado, levantou a hipótese de ele jogar a Libertadores.

Por diferentes motivos, nenhuma das conversas foi adiante. Agora, no Instagram, ele fala como um estudante prestes a fazer o primeiro mochilão da vida adulta: "2017 apenas começou. Vamos viajar pelo mundo. Muitos amigos, oportunidades estarão esperando por você! Vejo vocês em algum lugar do mundo".

2 – Virou embaixador no Barça. Mas não sabe bem o que isso significa

Reprodução/Instagram

Um dos motivos que fizeram Ronaldinho recusar o Coritiba foi sua relação com o Barcelona. Nas últimas semanas, o clube catalão formalizou um cargo de embaixador para o brasileiro. Só que quando o Mundo Deportivo perguntou, ele não soube explicar qual seria sua função.

"Ainda não sei detalhes qual vai ser o meu papel", disse ele. Antes mesmo de assinar, porém, ele já tinha dado trabalho. Em outubro do ano passado, ele era esperado em um jogo do Barcelona contra o La Coruña e não deu as caras. Pior. Postou uma foto em uma praia da cidade catalã.

3 – Rodou o mundo fazendo amistosos. Jogou até pelo Papa

TIZIANA FABI / AFP

Se não fechou com ninguém, Ronaldinho também não deixou de jogar bola. A tática do Gaúcho e do seu irmão, Assis, foi aproveitar a fama para rodar o planeta fazendo amistosos. Ele passou pelo México, defendeu o Barcelona do Equador e participou até de um torneio de futsal com veteranos na Índia.

Até o Papa Francisco "contratou" Ronaldinho. O melhor do mundo de 2004 e 2005 foi um dos principais convidados do "Jogo da Paz", amistoso promovido pelo Vaticano em Roma com várias estrelas do futebol. Antes do jogo, o Gaúcho chegou a se encontrar com o líder religioso ao lado de ninguém menos que Diego Maradona.

4 – Cantou com Safadão, compôs e deu dicas de música

Se tem uma coisa que Ronaldinho fez no tempo livre foi usar a voz. Ele, que sempre foi liga a música, virou uma atração real ao participar de um clipe com Wesley Safadão cantando "Solteiro de novo". Foi só a mais famosa das tentativas do Gaúcho com um microfone. Ele também cantou com as duplas João Lucas e Marcelo e Luiz Marcelo e Gabriel e indicou vários artistas amigos para seus seguidores.

Nas Paralímpiadas de 2016, ele não se contentou em cantar. Embaixador dos Jogos, ele compôs uma música para a competição com o auxílio dos amigos Jhama e Pablo Luiz. "Eu sou do mundo, sou um vencedor", dizia o refrão.

5 – Virou ator. De mocinho no Rio a lutador com Tyson

O leque de profissões é tão amplo que ele passou a interpretar. Antes da Rio-2016, um comercial da XXL Norge, uma rede norueguesa de artigos esportivos, fez bastante sucesso ao retratar um menino de uma comunidade carente tentando devolver a carteira de um motoqueiro. Adivinhem quem é o piloto em questão, que se revela no fim do vídeo?

Depois dessa, Ronaldinho parece ter tomado gosto pela coisa. No ano passado, ele embarcou à Tailândia para gravar uma participação especial no filme kickboxer: Retaliation, remake de um antigo sucesso de Jean-Claude Van Damme. No filme, ele interpreta "Ronaldo", um presidiário que ajuda o personagem principal a se aprimorar nas artes marciais. Para não perder a viagem, ele aproveitou para tirar uma foto com Mike Tyson, outra estrela convidada para a filmagem.

6 – Tirou férias, porque ninguém é de ferro

Reprodução/Instagram

Negociante, embaixador, jogador, cantor, ator... Ufa! Como todo ser humano merece seu momento de lazer, Ronaldinho também aproveitou bastante. Foi ao Carnaval em Salvador, jogou futevôlei no Rio de Janeiro e foi farrear em Miami. Na cidade americana, aliás, ele ostentou. No fim de 2015, postou foto com um carro de mais de R$ 2 milhões que ele alugou para se divertir na Flórida.