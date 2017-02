Neymar agrada amigos e paga mais de 20 viagens à Barcelona

Reprodução

Neymar aproveitou a semana do aniversário de 25 anos e pagou a visita de mais de 20 amigos em Barcelona. O jogador arcou com todas as despesas e fez discurso de satisfação com a presença na celebração feita em casa na tarde de domingo.



A festa de Neymar foi estendida para uma balada em Barcelona. O extenso grupo tem parentes, os amigos mais próximos, alguns com namoradas e filhos, e até amigas de Nadine, a mãe de Neymar. A namorada Bruna Marquezine também esteve presente.



A maior parte dos convidados de Neymar está hospedada em hotéis em Barcelona. O jogador pediu para que os mais próximos ficassem em sua casa.



Em Barcelona, Neymar vive sem os pais - Nadine, Neymar pai e a irmã Rafaella moram em Santos e Guarujá. Companhia a todo momento são a do filho, Davi Lucca, que mora na cidade com a mãe, Carol Dantas, e dos amigos Joclécio e Gil Cebola.



Arcar com as despesas de visitas de amigos é algo comum para Neymar. Só que essa foi a primeira vez em quase quatro anos na cidade em que reuniu um grande grupo de convidados.



Os amigos mais próximos de Neymar já completaram uma semana de visita em Barcelona. Eles costumam viajar com grande frequência para cidade e acompanhar a rotina do jogador.



No duelo contra o Athletic de Bilbao, no último sábado, Neymar contou com a presença de vários convidados na arquibancada do Camp Nou.



Antes da partida, o jogador ainda teve a iniciativa entrar no gramado com Davi Lucca e seu primo ainda bebê, e um filho de um amigo próximo.