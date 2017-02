Berrío estreia com gol e Flamengo se mantém 100% com vitória sobre o Grêmio

O Flamengo segue perfeito na temporada. Com gols de Everton e do estreante Berrío, o rubro-negro fez 2 a 0 sobre o Grêmio nesta quarta-feira (9), no Mané Garrincha, pela rodada inicial da Primeira Liga.

Com a vitória, o Flamengo assume a liderança do grupo B da competição, com três pontos. O rubro-negro foi superior durante toda a partida ao Grêmio, que jogou com time todo reserva, sofreu para criar chances de gol e pouco ameaçou o goleiro Muralha.

Grêmio joga com time (e técnico) reserva, mas promove estreias

O Grêmio preteriu a Primeira Liga e levou a campo uma equipe totalmente reserva. Nem o técnico Renato Gaúcho foi à Brasília, cedendo o comando do time ao assistente Alexandre Mendes. O jogo, porém, serviu para promover estreias. Nas laterais, o veterano Léo Moura e o rodado Cortez atuaram pela primeira numa partida oficial pelo Grêmio – assim como o volante Michel, recém-chegado após ser campeão da Série B pelo Atlético-GO.

Zé Ricardo escala força máxima, com retorno de Rômulo e Diego

O técnico do Flamengo optou por escalar força máxima na estreia da equipe na Primeira Liga, promovendo o retorno do volante Rômulo e Diego. Após descansar no fim de semana na terceira rodada da Taça Guanabara, a dupla voltou ao time titular do Flamengo. O meia voltou a ser importante, ao arquitetar o primeiro gol rubro-negro.

Flamengo domina o Grêmio no 1º tempo e sai na frente

O primeiro tempo no Mané Garrincha foi de domínio total do Flamengo. Com apenas 3 minutos, Réver e William Arão quase marcaram de cabeça. A jogada aérea, aliás, foi a principal arma do rubro-negro, que exagerou no número de bolas alçadas na área diante da forte marcação do Grêmio: foram 16. Numa delas, Bruno Grossi fez lambança, mas redimiu com defesa espetacular (veja acima). Por sua vez, o Imortal praticamente só se defendeu e não levou perigo sequer uma vez ao gol de Muralha. Quando trabalhou a bola com um pouco mais de calma, o time de Zé Ricardo chegou ao gol. Aos 42, após lindo passe de três dedos de Diego, o lateral peruano Trauco deu mais uma assistência – dessa vez para Everton, que chutou forte e rasteiro para marcar pela primeira vez na temporada.

Kaio tenta jogada de efeito e...

Um dos lances mais curiosos do primeiro tempo aconteceu com o volante Kaio. Ele tentou dar um passe de calcanhar com a perna direita, mas acabou acertando a bola na perna esquerda. Tentou uma jogada de efeito, mas acabou jogando a bola pela lateral.

Grêmio melhora na etapa final e assusta Muralha com chutes de longe

Inofensivo antes do intervalo, o Grêmio mudou a postura na etapa final. Logo nos primeiros minutos, avançou as linhas sobre o campo do Flamengo e começou a equilibrar a partida. A primeira boa chance aconteceu com Bolaños, que arriscou chute cheio de efeito de longe e obrigou boa defesa de Muralha. O tricolor voltou a levar perigo de fora da área com Everton, fazendo o goleiro rubro-negro trabalhar de novo.

Bolaños dá caneta milimétrica em Guerrero

Um dos lances mais bonitos na partida ficou na conta do habilidoso atacante Bolaños. Cercado no meio de campo, ele mostrou todo seu recurso com uma caneta milimétrica sobre Guerrero. O atacante foi o destaque do Grêmio na partida.

Berrío estreia com gol pelo Flamengo

Zé Ricardo promoveu a estreia do reforço colombiano Berrío aos 15 minutos do segundo tempo. Aplaudido pela torcida no Mané Garrincha, o atacante entrou com muita vontade, mas pareceu ansioso. Errou alguns passes bobos e perdeu algumas chances de contra-ataque, mas na primeira oportunidade mostrou ter estrela. Ele aproveitou bola desviada de cabeça por Guerrero e só empurrou para as redes aos 35, praticamente garantindo a vitória do Flamengo.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 GRÊMIO

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data: 8 de fevereiro de 2017 (quarta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Competição: Primeira Liga (grupo B)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lúcio Gil (SC) e Carlos Berkenbrock (SC)

Gols: Everton, aos 42 minutos do primeiro tempo; Berrío, aos 33 do segundo tempo

FLAMENGO: Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Miguel Trauco; Rômulo, Willian Arão, Diego (Márcio Araújo), Federico Mancuello (Berrío) e Everton (Gabriel) ; Paolo Guerrero

Técnico: Zé Ricardo

GRÊMIO: Bruno Grassi, Leonardo Moura, Raphael Thyere, Bressan e Cortez; Michel (Jael), Arthur, Kaio e Fernandinho; Everton (Maxi Rodriguez) e Miller Bolaños

Técnico: Alexandre Mendes