Com dois de Ábila, Cruzeiro vence Chape e se classifica na Primeira Liga

Primeira Liga Classificação e jogos

O Cruzeiro venceu a Chapecoense, por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (9), no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo C da Primeira Liga, com dois gols de Ramón Ábila, e se garantiu na próxima fase da competição nacional. Só o arquirrival Atlético-MG pode alcançar o time comandado por Mano Menezes.

Com seis pontos conquistados em duas partidas, a equipe de Belo Horizonte garante a vaga na próxima fase da Primeira Liga. Somente o Atlético-MG, com três, pode ultrapassá-lo na chave. Tanto Chape quanto Joinville, com um ponto cada, estão impossibilitados de chegar à liderança.

O melhor: Rafinha cria as principais oportunidades do Cruzeiro

Rafinha foi o principal nome do Cruzeiro na partida diante da Chapecoense. O meia-atacante fez uma partida muito superior à de seus companheiros de criação (Élber e Alex) e foi o responsável pelas melhores chances de gol da equipe mineira. O atleta sofreu o pênalti cometido por Wesley Natã, deu ótimo passe para Bryan cruzar rasteiro e Àbila finalizar e exigiu boa defesa de Tiepo em chute de fora da área.

O pior: Alex não consegue corresponder na criação

Acionado por Mano Menezes para exercer a função de camisa 10, Alex não correspondeu na partida diante da Chapecoense. O meio-campista cometeu muitos erros de passe e pouco chamou a responsabilidade. A expectativa é que ele fosse mais participativo, o que não aconteceu.

Artilheiro letal, Ramón Ábila pede passagem

Ramón Ábila virou reserva do Cruzeiro na atual temporada. A ideia de Mano Menezes de escalar um jogador mais ágil como referência fez com que o gringo perdesse espaço dentro do elenco. Ele se tornou opção de Rafael Sóbis. Contudo, nos últimos dois jogos, ambos na condição de titular, o centroavante fez quatro gols. Nesta quinta-feira, foi um de pênalti e outro encobrindo Tiepo. O suficiente para colocar uma dúvida na cabeça do treinador gaúcho.

Cruzeiro homenageia Chapecoense

Presidente Gilvan de Pinho Tavares e o atleta Henrique prestam homenagem à @chapecoensereal antes da bola rolar no Mineirão! #IssoÉCruzeiro pic.twitter.com/fkPK6YbEJ1 — Cruzeiro E. Clube (@Cruzeiro) 9 de fevereiro de 2017

O Cruzeiro fez uma homenagem à Chapecoense antes de a bola rolar no Mineirão. O presidente Gilvan de Pinho Tavares, ao lado do capitão Henrique, entregou uma placa à diretoria do clube catarinense. A intenção foi fazer um tributo aos falecidos no acidente aéreo de novembro de 2016, às vésperas da partida de ida da final da Copa Sul-Americana. O fato foi registrado por meio do perfil do clube mineiro no Twitter.

Rafael "suja" o uniforme só no segundo tempo

Com uma equipe toda composta por reservas e garotos, a Chapecoense em nada incomodou o Cruzeiro. O goleiro Rafael só fez a sua primeira defesa na segunda metade do confronto disputado no Mineirão. Na ocasião, o goleiro teve que defender finalização de Perotti. A única de todo o confronto.

Reestreia de Lucas Silva pelo Cruzeiro causa frisson no Mineirão

Dois anos depois de ser negociado para o Real Madrid por cerca de 15 milhões de euros, Lucas Silva voltou a defender o Cruzeiro nesta quinta-feira (9). O meio-campista foi acionado por Sidnei Lobo, auxiliar técnico de Mano Menezes, aos 22 minutos da etapa complementar e foi bastante ovacionado no Mineirão. Ele foi bicampeão brasileiro pela equipe de Belo Horizonte em 2013 e 2014 e deixou a Toca da Raposa II com a condição de ídolo.

Ficha técnica

Cruzeiro x Chapecoense

Motivo: segunda roda do Grupo C da Primeira Liga 2017

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 9 de fevereiro de 2017 (quinta-feira)

Horário: às 21h45 (de Brasília)

Cartão amarelo: Scalon, Wesley Natã (Chapecoense)

Gols: Ramón Ábila (1-0) – 37'/1ºT; Ramón Ábila (2-0) – 7'/2ºT

Cruzeiro

Rafael; Mayke, Luis Caicedo, Manoel e Bryan (Fabrício – 17'/2ºT); Hudson (Lucas Silva – 22'/2ºT), Lucas Romero, Alex (Arrascaeta – 32'/2ºT) e Rafinha; Élber e Ramón Ábila.

Técnico: Sidnei Lobo (auxiliar).

Chapecoense

Tiepo; Lucas Marques, Hiago, Vinícius Guarapuava e Gabriel Busanello; Scalon (Ronei – Intervalo), Lucas Mineiro e Bryan; Lourency, Perotti e Wesley Natã (Japa – Intervalo).

Técnico: Vágner Mancini.