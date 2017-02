Com gol relâmpago, São Paulo confirma favoritismo e garante vaga na Copa BR

Rubens Chiri/saopaulofc.net Gilberto marcou o gol da vitória do São Paulo

O São Paulo confirmou o favoritismo e garantiu a sua classificação na Copa Brasil. Nesta quinta-feira, no Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, o Tricolor derrotou o Moto Club por 1 a 0. O gol são-paulino foi marcado por Gilberto.

De acordo com o novo regulamento da Copa do Brasil, a primeira fase é disputada em jogo único, sendo que o visitante atua com a vantagem do empate. Na sequência do campeonato, o São Paulo enfrenta o PSTC, do Paraná. Na quarta-feira, em Cornélio Procópio, a equipe paranaense, que faz a sua estreia no torneio, derrotou o Ypiranga-RS por 2 a 1.

Para não tomar susto, o São Paulo começou o jogo em ritmo acelerado e, praticamente no primeiro lance, Gilberto abriu o placar. Na sequência da partida, o time diminuiu o ritmo, mas ainda criou algumas oportunidades e soube administrar o resultado. O São Paulo volta a jogar neste domingo, no Morumbi, contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista. Antes da partida, a diretoria espera apresentar Jucilei e Lucas Pratto como reforços do clube.

Fez o dele

Com a possível contratação de Lucas Pratto, vai ficar ainda mais acirrada a disputa por um lugar no ataque do São Paulo. Gilberto, que começou no banco de reservas contra o Audax, na abertura do Campeonato Paulista, mostrou o seu cartão de visitas. Com habilidade, mandou para o fundo das redes do goleiro Ruan logo no primeiro minuto. Porém, na segunda etapa, perdeu uma chance incrível ao chutar longe, após jogada de Neílton. Pouco depois, ele foi substituído por Chávez.

Boa impressão

Promovido das categorias de base, Júnior Tavares foi um dos destaques positivos do São Paulo. O lateral esquerdo, de 20 anos, não sentiu a pressão por disputar a sua primeira partida oficial com a camisa do Tricolor nesta temporada e agradou o técnico Rogério Ceni. Além de consistente na marcação, deu o passe para Gilberto fazer o primeiro. Na segunda etapa, o ala, assim como o restante da equipe, cansou e perdeu rendimento.

Defesa e jogada ensaiada

O técnico Rogério Ceni promoveu algumas mudanças em relação ao time que perdeu de 4 a 2 para o Audax, domingo (5), no Paulista. Rodrigo Caio foi recuado para a zaga e João Schmidt jogou no meio de campo. Buffarini passou para a lateral direita e Júnior Tavares ganhou uma chance na esquerda. O time também apresentou algumas jogadas ensaiadas, principalmente nas cobranças de falta.

Atraso

A pausa durante o intervalo do jogo demorou um pouco mais do que o normal. As equipes subiram para o gramado só depois de 20 minutos e deixaram a torcida ansiosa para a bola voltar a rolar. De qualquer maneira, o público fez a festa durante a partida.

Sem pontaria

Não foi desta vez que Neilton conseguiu fazer o seu. O atacante desperdiçou boas oportunidades. O jogador também não contou a sorte. No finalzinho do primeiro tempo, ele recebeu a bola de Gilberto e acertou o chute no travessão.

Liberado

O departamento de futebol do São Paulo ficou preocupado se Cueva teria condição de jogar. O peruano havia sido expulso na partida contra o Santa Cruz, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2016. O Corinthians não contou com o lateral esquerdo Moisés na partida de quarta-feira contra o Caldense. O jogador alvinegro fora expulso quando defendia o Bahia na Série B do Brasileiro do ano passado. No entanto, o alvinegro foi julgado e recebeu punição de três jogos por ofender o juiz Rodolpho Toski Marques, depois de ser expulso no duelo com o Vila Nova. Por isso, o São Paulo consultou a CBF para saber se o meia teria condição de atuar. A explicação para a resposta positiva é a seguinte: Cueva recebeu o cartão vermelho por causa de uma simulação em um lance dentro da área e não precisou ir aos tribunais, assim a pena não precisou ser cumprida nesta competição.

FICHA TÉCNICA

MOTO CLUB X SÃO PAULO

Data: 9 de fevereiro de 2017, quinta-feira

Competição: Copa do Brasil

Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)

Público pagante: 21.402 pessoas

Renda: R$ 516.030,00

Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA)

Auxiliares: Elicarlos Franco de Oliveira e José Carlos Oliveira dos Santos (ambos da BA)

Cartões amarelos: Wanderson, Felipe Dias, Cléber Pereira (Moto Club); Thiago Mendes, Júnior Tavares, Rodrigo Caio (São Paulo)

Gol: Gilberto a 1 minuto do primeiro tempo

MOTO CLUB: Ruan; Fernando Fonseca, Wanderson e Lorran; Felipe Dias, Esdras, Curuca (Tote), Marcos Paullo e Vinicius Paquetá; Tony Galego (Cléber Pereira). Técnico: Ruy Scarpino.

SÃO PAULO: Denis; Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; João Schmidt, Thiago Mendes (Araruna) e Cícero; Cueva (Shaylon), Gilberto (Chávez) e Neilton. Técnico: Rogério Ceni.