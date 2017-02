Além da grana: por que Pratto não foi para o Palmeiras e fechou com o SP

Bruno Cantini/Atlético Lucas Pratto deve ser apresentado pelo São Paulo neste domingo

O São Paulo deve fechar a contratação de Lucas Pratto nesta sexta-feira. Mas para conseguir trazer o tão sonhado camisa 9 e praticamente fechar o elenco, a diretoria precisou contar com vários fatores a seu favor.

Financeiramente, a proposta do Tricolor não era a mais vantajosa. Afinal, o atacante argentino esteve na mira dos chineses e recebeu oferta do Palmeiras. Para tirar o argentino do Galo, os dirigentes alviverdes assinalaram com um de salário de R$ 1 milhão. Já no São Paulo, ele vai receber um pouco mais do que ganhava no Atlético-MG, cerca de R$ 500 mil livres de impostos.

No entanto, o Atlético-MG fez jogo duro com o Palmeiras, porque o clube paulista é rival direto na Copa Libertadores. Além disso, Pratto achou que teria mais chance de ser titular no São Paulo do que no Atlético-MG e no Palmeiras.

Por outro lado, o jogador, de 28 anos, não esconde de ninguém o seu desejo de disputar uma Copa do Mundo. Neste sentido, ganha importância o técnico da seleção argentina, Edgardo Bauza. O treinador conversou com Pratto nos últimos dias e ajudou a convencê-lo a jogar no São Paulo, clube que Bauza dirigiu até agosto do ano passado e daria mais chance para ele oportunidade de mostrar serviço.

O tempo de contrato oferecido pelo São Paulo também foi outro atrativo. O Tricolor ofereceu quatro anos de vínculo para o jogador, que terá tranquilidade para trabalhar no Morumbi e sonhar com a Copa da Rússia.

Nesta sexta-feira, o advogado tricolor, Alexandre Pássaro, tem uma reunião com a cúpula do Atlético-MG e os representantes do jogador para definir a transferência. O clube conta com o aval do seu patrocinador, Banco Intermedium, para bater o martelo. A expectativa é de que Pratto seja apresentado oficialmente à torcida no domingo, antes do jogo contra a Ponte Preta, no Morumbi.

Outra contratação que o São Paulo deve confirmar nesta sexta-feira é a do volante Jucilei. O volante estava no Shandong Luneng, da China, e vai assinar vínculo de uma temporada com o Tricolor.