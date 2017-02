Oscar mantém mansão no interior de SP mesmo após ida à China; conheça

Oscar acertou sua transferência para o futebol da China na última janela da Europa. Mas, o meia não esquece de suas origens. Dono de um dos maiores salários do mundo na atualidade, o brasileiro tem uma casa de causar inveja na região metropolitana de Campinas.

Apesar da ida para a China, Oscar mantém em Americana uma casa para passar as férias ao lado de sua mulher, Ludmila, e dos filhos. Mas, a residência não tem lugar apenas para os quatro.

Só na área gourmet da mansão, Oscar tem um espaço reservado para 20 pessoas, todas sentadas. A área ainda conta com local para conversa no jardim e dois gazebos, uma espécie de quiosque construído no jardim, de madeira para relaxar. A área de lazer, que tem vista de todos os ambientes, ainda conta com uma piscina.

O segundo andar da casa é onde fica localizada os quartos da casa, tanto do casal como dos hóspedes, todas com suítes. A área social tem um living, uma sala da conversação com poltronas dispostas em círculos, sala de jantar, cozinha, sala de almoço e home theater.

O projeto da casa é de responsabilidade do escritório do arquiteto Aquiles Nícolas Kílaris.

Oscar é natural de Americana até ir para Santa Bárbara defender o clube da cidade ainda nas categorias de base. De lá, ele foi para o São Paulo, time em que se tornou profissional.