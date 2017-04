Neymar é suspenso por três partidas e perderá clássico contra o Real

Espanhol Classificação e jogos

O Comitê de Competição do Campeonato Espanhol anunciou a suspensão de três partidas de Neymar. O brasileiro foi expulso durante a partida entre Barcelona e Málaga, no último final de semana. Com isso, o atacante perderá o clássico contra o Real Madrid, no próximo dia 23 de abril.

Na partida, Neymar foi expulso após levar um segundo cartão amarelo. O problema, porém, aconteceu após o brasileiro ver o vermelho. Na súmula da partida, o árbitro Gil Manzano relatou que o atacante aplaudiu ironicamente o quarto árbitro quando deixava o gramado.

Por causa da atitude contra o quarto árbitro, Neymar foi punido com dois jogos. O terceiro jogo de suspensão é pena automática pelo cartão vermelho recebido. O Barça recorrerá da decisão, segundo informação da agência EFE.

Além do clássico, Neymar desfalcará o Barcelona nas partidas contra a Real Sociedad (15/04) e Osasuna (26/04), todas pelo Campeonato Espanhol.

O duelo entre Barcelona e Real Madrid é decisivo pelo título. A equipe madrilenha lidera o torneio com 72 pontos, três pontos à frente que o time catalão e com um jogo a menos.