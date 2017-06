D.Costa cita Brasil como opção para jogar por empréstimo e não ficar parado

Matt Dunham/AP Photo

Com a situação indefinida no Chelsea diante do aviso recebido do técnico Antonio Conte de que não está mais em seus planos, o atacante Diego Costa citou o futebol brasileiro como uma possível opção de empréstimo ao comentar a possibilidade de transferir-se para o Atlético de Madri.

Como seu ex-clube está impedido de contratar na atual janela de transferências por conta de uma punição imposta pela Fifa, Diego Costa teria que esperar até o começo de 2018 caso queira novamente jogar no Atlético de Madri. Neste cenário, ele cogitou a possibilidade de um empréstimo por seis meses para não ficar parado no período.

"Tenho um contrato com o Chelsea, eles têm que saber o que fazer comigo e tenho que esperar e conhecer a decisão que o meu clube terá. Tenho um contrato de dois anos com o Chelsea, eles têm que decidir. Se eles me vendem, vou procurar a melhor opção", disse, em declarações publicadas pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo" e para emissora britânica "Sky Sports".

"O Atlético está entre elas (opções), e isso não significaria não jogar. Eles podem me emprestar para algum time na Espanha, no Brasil ou em qualquer lugar, mas eu tenho que jogar. Todo mundo sabe que eu tenho muito carinho por eles (Atlético de Madri)", explicou.

Apesar da sugestão, a possibilidade de Diego Costa jogar no Brasil até o final do ano ainda é remota. Antes de definir seu próximo clube, o jogador terá uma difícil negociação para deixar o Chelsea, com quem tem contrato.

De qualquer forma, o jogador está decidido a não jogar no futebol chinês. "Claro que eu descarto a China, eu tenho que pensar na Copa do Mundo. O Atlético é um clube com o qual tenho muito carinho, independentemente de ir ou não, Continuarei a amá-los", disse o jogador, que é nascido no Brasil mas defende a Espanha depois de uma naturalização.