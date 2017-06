UOL transmite ao vivo amistoso Brasil x Austrália nesta terça

O UOL transmitirá ao vivo nesta terça-feira o amistoso Brasil x Austrália, às 7h05 (horário de Brasília), jogo que acontecerá em Melbourne.

A partida poderá ser acompanhada na web e na versão mobile do portal a partir das 7h (de Brasília), com oferecimento de Jeep. O UOL transmitirá o sinal oficial distribuído pela CBF, que terá os comentários de Pelé. O Rei do Futebol ainda terá a companhia do ex-jogador Denílson, pentacampeão da Copa em 2002, e do narrador Nivaldo Prieto.

Se não bastasse o jogo ao vivo, o internauta do UOL ainda poderá assistir a um programa especial no intervalo e após as partidas com a participação dos blogueiros Julio Gomes e Vitor Birner.

Na última sexta-feira (9), a transmissão ao vivo do jogo da seleção contra a Argentina pelo UOL alcançou mais de 500 mil usuários, com mais de um milhão de pageviews. No pico de audiência, mais de 150 mil usuários viram a partida simultaneamente.

Já o programa transmitido pelo UOL no intervalo e após a partida, que contou com comentários de Juca Kfouri e Victor Birner, atingiu mais de 130 mil visualizações simultâneas.

Como ver a transmissão pela TV

Transmitida em navegadores de computadores e celulares, a partida pode ser acompanhada pela televisão com ajuda de acessórios como um cabo HDMI, Chromecast e a Apple TV.

Confira a seguir as dicas de como assistir ao jogo no UOL em sua TV:

Divulgação

Conectar o computador direto na televisão

O método que demanda equipamentos menos modernos é ligar o computador direto à televisão. Como a maioria dos televisores da atualidade tem alta definição, basta conectar um cabo HDMI na saída do PC ou notebook em uma das entradas da TV.

Uma vez conectados, é necessário colocar a televisão na entrada correta e conferir se o computador está habilitado para transmitir o conteúdo a uma outra tela (basta clicar no plano de fundo com o botão direito do mouse e explorar a opção "Resolução da Tela").

Caso seu computador não tenha uma saída HDMI, a alternativa é usar um cabo VGA ou DVI. Neste caso, a entrada do sinal na TV deixa de ser HDMI e passa a ser "VGA" ou "Computador".

Divulgação Chromecast espalha o conteúdo do celular na televisão

Conectar seu celular ao Chromecast

É possível espelhar a tela de um celular com sistema operacional Android em televisões que tiverem um Chromecast plugado em uma das entradas HDMI. Para realizar isso, é necessário o aplicativo Google Home. Uma vez aberto o app, clique no ícone no canto superior direito e selecione o primeiro ícone, "Transmitir tela/áudio".

Desta forma, a tela do seu celular deve aparecer reproduzida na TV. Agora é só acessar a transmissão do UOL em seu navegador e assisti-la na telona.

Smart View com celulares e Smart TVs Samsung

Reprodução

Uma opção semelhante ao Chromecast pode ser adotada por proprietários de celulares e Smart TVs da Samsung. Os dispositivos portáteis oferecem uma ferramenta chamada Smart View, que permite o espelhamento da tela do celular na televisão. Para acessá-lo, basta selecionar o ícone "Smart View" no menu que é aberto puxando para baixo o topo da tela do smartphone, ilustrado na imagem.

Com a tela do celular exibida na televisão, basta acessar a transmissão do UOL e acompanhar o jogo da seleção brasileira ao vivo.

AirPlay com dispositivos iOS ou Mac na Apple TV

A opção equivalente à conexão Android-Chromecast na plataforma Apple é o AirPlay. Com uma Apple TV conectada à TV e à mesma rede de um iPhone, iPad ou Mac (modelos a partir de 2011), é possível transmitir qualquer vídeo aberto sem a necessidade de espelhar a tela. Basta abrir o vídeo, clicar no ícone do AirPlay e selecionar a Apple TV para assistir ao vídeo ao vivo.