Gols da rodada: D. Luiz faz no Chelsea e Avaí e Atlético-GO pressionam SP

Dylan Martinez/Reuters

Brasileirão Classificação e jogos

Gabriel Jesus até fez dois gols, mas com a anulação nas ocasiões por parte do árbitro, foi Agüero quem determinou a vitória do Manchester City em sua estreia no Campeonato Inglês contra o Brighton. Quem não teve a mesma sorte foi o Chelsea, que mesmo com gol de David Luiz, não conseguiu reverter a situação após sofrer três gols no primeiro tempo contra o Burnley, jogando em casa. Melhor sorte teve Wayne Rooney em sua reestreia pelo Everton. O atacante garantiu a vitória do time que o revelou para o futebol.

A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro começou agitada na parte de baixo da tabela. Enquanto o lanterna Atlético-GO conseguiu encostar mais nos outros times do Z-4, o Avaí encerrou a sequência de triunfos do Vitória e colocou ainda mais pressão no São Paulo, que enfrenta o Cruzeiro neste domingo.

Veja os gols dos principais times do Campeonato Inglês e também os jogos que abriram o returno do Brasileirão.

Campeonato Inglês

Brighton 0 x 2 Manchester City

Chelsea 2 x 3 Burnley

Everton 1 x 0 Stoke City

Campeonato Brasileiro

Vitória 0 x 1 Avaí

Atlético-GO 1 x 0 Coritiba