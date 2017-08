Kaká faz brincadeira com ex-colega e é expulso após uso de árbitro de vídeo

Kaká foi expulso em jogo do Orlando

O meia brasileiro Kaká sofreu com um juiz durante a partida do Orlando City no último sábado. Ele acabou sendo expulso. O motivo? Ele resolveu brincar com Collin, seu ex-companheiro de clube. O juizão não gostou disso e não foi uma decisão fácil.

Tudo começou em um empurra-empurra dos jogadores do Orlando City. Kaká nem estava envolvido diretamente na confusão. Ele aparece rindo ao tentar separar os companheiros de time e passa a mão no rosto de Collin. O juiz julgou a atitude como agressão e o expulsou.

Curioso é que até Collin dá risada ao ver que o juiz resolveu dar vermelho para Kaká no lance. Antes de tomar a decisão, o árbitro ainda precisou consultar o vídeo.

Kaká foi expulso nos acréscimos da partida. O Orlando City já perdia por 3 a 1 no momento da jogada.