Árbitro relata leve empurrão, e CR7 pode pegar suspensão de 4 a 12 jogos

O árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea relatou na súmula da vitória do Real Madrid sobre o Barcelona por 3 a 1, no último domingo, um leve empurrão de Cristiano Ronaldo após a sua expulsão, incidente que pode significar uma pena pesada ao atacante português.

De acordo com a imprensa espanhola, o relato implica no artigo 96 do código disciplinar da Federação Espanhola de Futebol, o de "violência contra árbitros". Em caso de punição, a suspensão varia de 4 a 12 partidas.

"Uma vez mostrado o cartão vermelho, o jogador me empurrou levemente em sinal de desconformidade", diz o relato do árbitro da primeira partida da Supercopa da Espanha, disputada no Camp Nou. Após vencer por 3 a 1 em Barcelona, o Real Madrid joga em vantagem no Santiago Bernabéu nesta quarta-feira.

O jornal "Marca", no entanto, diz que é provável uma punição de quatro jogos extras ao português, tendo como base os últimos casos parecidos na Espanha. Assim, além da suspensão automática no jogo de volta da Supercopa da Espanha, ele perderia as primeiras quatro rodadas do Campeonato Espanhol.

Cristiano Ronaldo começou no banco o duelo e só entrou no clássico aos 12 do segundo tempo. Ao marcar o segundo gol do seu time, tirou a camisa na comemoração e recebeu o amarelo; pouco depois, foi acusado pelo árbitro de simular pênalti e acabou expulso.