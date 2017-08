Discreto charme dos ricos: conheça o "palácio" onde Neymar está hospedado

No último dia três, Neymar deixou para trás o Camp Nou, histórico estádio do Barcelona, para pisar o gramado do Parc des Princes vestindo a camisa do Paris Saint-Germain. No mesmo dia em que a transação foi confirmada, o novo príncipe de Paris já estava instalado em um verdadeiro palácio. Neymar Jr. é o hóspede mais célebre do Royal Monceau, um tipo de hotel tão luxuoso que é chamado de Palácio.

A chegada de Neymar ao Royal Monceau foi precedida de um ritual comum quando um hóspede famoso ou poderoso se hospeda no local. No início da manhã daquela quinta-feira, uma viatura da polícia francesa vigiava o local e policiais instalavam um cordão de isolamento do outro lado da rua, para manter fãs e imprensa longe do craque.

Naquele momento, ainda não havia ninguém esperando por Neymar. Mas conforme o dia foi passando e começaram a circular notícias de que o brasileiro desembarcaria em Paris no fim da tarde, dezenas de torcedores e curiosos foram abarrotando a frente do palácio para receber o atacante, que chegou e entrou direto pela porta giratória do

Instagram

Desde então, todos os dias fãs fazem campana na frente do palácio, para tentar ver o ídolo. Quem trabalha no Royal Monceau está acostumado a isso. A direção do estabelecimento é discreta e se nega a comentar qualquer questão sobre a estada de Neymar. Do lado de fora, os porteiros seguem a discrição e evitam falar com a imprensa. Um deles, no entanto, garante que "Neymar é um cara legal". Outro, quando perguntado se os fãs na porta atrapalham, faz que não com a cabeça e completa: "nem tem tanta gente assim". Sobre como é a vida do craque da porta pra dentro, nenhum comentário.

A discrição é uma das marcas desse tipo de estabelecimento, onde celebridades mundialmente famosas hospedam-se com frequência. "Em hotéis assim você não vê estardalhaço por causa de uma celebridade. Eu só soube que Neymar estava aqui porque os fãs que estão na porta me disseram", conta John, um hóspede inglês.

Do lado de fora, duas brasileiras hospedadas no Royal Monceau confirmam a discrição. "Nem dá pra saber que o Neymar está aí dentro. A gente chegou na quarta-feira e até agora está tudo normal", disse uma delas, antes de pedir para não ter seu nome revelado.

LUXO E RIQUEZA

Neymar tem tudo o que precisa no hotel. Se estiver com fome, o jogador pode pedir um prato do Il Carpaccio, um dos restaurantes do Royal Monceau, que tem estrela no Guia Michelin e é considerado um dos melhores italianos da cidade. Isso, desde a suíte presidencial que ocupa, a 25 mil euros (quase R$ 100 mil) a diária.

Se ficar entediado de jogar computador e quiser ver um filme, pode reservar o cinema de 99 lugares do palácio, que, por sinal, é aberto ao público aos domingos mediante um ingresso de 40 euros - o preço médio de uma sessão de cinema em Paris é de dez euros, mas não dá direito nem a uma taça de champanhe nem a uma saco de pipocas caramelizadas do famoso patissier Pierre Hermé.

QATAR

Assim como o Paris Saint-Germain, o Royal Monceau também é propriedade do Qatar, que, segundo a imprensa francesa, pagou menos pelo palácio do que pelo atacante brasileiro: 220 milhões de euros pelo edifício, contra 222 milhões de euros pela rescisão de contrato de Neymar. O palácio foi comprado em 2007 e fechou logo depois para uma reforma completa, capitaneada pelo designer francês Philippe Starck. Antes da obra começar, foi organizada uma "festa da demolição", onde convidados escolhidos a dedo passaram uma noite dançando, bebendo e destruindo tudo o que viam pela frente à base de marretadas.

O palácio tem 149 quartos com diárias que começam em 780 euros, por um quarto de 36 metros quadrados, e vão até os 25 mil euros da suíte presidencial ocupada por Neymar. Além disso, possui dois restaurantes, um bar, uma galeria de arte, uma loja e um spa de 1.500 metros quadrados com uma piscina de 26 metros de comprimento - um dos lugares preferidos do ex-presidente da França Nicolas Sarkozy na hora de nadar.

CELEBRIDADES

Tanto luxo atrai celebridades do mundo todo. A cantora americana Beyoncé e seu marido Jay Z são clientes assíduos, assim como Kim Kardashian e Kanye West. Entre os governantes, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sempre hospeda-se no Royal Monceau e não vê nenhum inconveniente em ficar em um hotel que pertence ao Qatar, país que mantém ligações próximas com o grupo palestino Hamas, que controla a Faixa de Gaza e é inimigo jurado de Israel.

Os fãs de Neymar, por exemplo, disputam lugar atrás das grades de segurança com os de Celine Dion. Há mais de um mês hospedada no Royal Monceau, a cantora canadense continua atraindo dezenas de admiradores diariamente para a porta do hotel - bem mais do que o atacante brasileiro.

Neymar deve ficar hospedado no Royal Monceau até encontrar uma casa em Paris ou nos arredores. A imprensa francesa fala da possibilidade dele se mudar para Neuilly-sur-Seine, cidade que é colada à capital, tem o maior PIB per capita da França e é a casa de milionários do mundo todo.