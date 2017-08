Paulinho é o quarto mais caro da história do Barcelona e lidera entre meias

Masashi Hara/Getty Images Paulinho em ação pelo Evergrande, da China; jogador foi comprado pelo Barcelona

De acordo com o site "Transfermarket", especializado no mercado do futebol, Paulinho é a quarta maior compra da história do Barcelona, atrás apenas dos atacantes Neymar, Luis Suárez e Zlatan Ibrahimovic. O volante brasileiro foi anunciado pelo clube catalão nessa segunda-feira (14) e se tornou o meio-campista mais caro que o clube catalão já comprou.

Paulinho foi comprado por 40 milhões de euros (cerca de R$ 149,7 milhões), assim como Marc Overmars, reforço do Barcelona para a temporada 2000/2001, e David Villa, reforço para a temporada 2010/2011.

Como só atacantes aparecem à frente de Paulinho, o volante brasileiro se torna o meio-campista mais caro da história do clube. Neymar, reforço para a temporada 2013/2014, custou 88,2 milhões de euros (R$ 330,1, na cotação atual); Suárez, reforço para a temporada 2014/2015, custou 81,72 milhões de euros (R$ 305,8 milhões, na cotação atual), e Ibra, reforço para a temporada 2009/2010, custou 69,5 milhões de euros (R$ 260,1 milhões, na cotação atual).

O defensor mais caro da história do Barcelona também é brasileiro. Trata-se de Daniel Alves, reforço para a temporada 2008/2009 que custou 35,5 milhões de euros (R$ 132,8, na cotação atual) aos cofres do clube catalão.