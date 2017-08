Entenda como chegada de Paulinho abala pupilo do Barcelona

David Ramos/Getty Images

Após uma temporada de sacrifício com a improvisação na lateral direita, Sergi Roberto fez um pedido no Barcelona: jogar na posição de ofício. Com moral no clube por ser formado nas categorias de base, o meio-campo teve o pedido atendido. Até que a chegada do brasileiro Paulinho fez o plano ruir.

Sergi Roberto já lamentava a falta de espaço com a concorrência de jogadores inquestionáveis como Sergio Busquets, Ivan Rakitic e Iniesta. Soma-se a isso as presenças de Arda Turan, Denis Suárez, André Gomes. Agora também com Paulinho, a participação frequente desejada é improvável.

Não à toa o site do jornal Sport exibiu a manchete: "Sergi Roberto quer ir embora" horas depois do anúncio da contratação de Paulinho. A reportagem diz que o jogador formado no clube pediu para ser negociado com Chelsea ou Manchester City, interessados na contratação.

Na temporada passada, sem reforço para a lateral direita após a saída de Daniel Alves, foi Sergi Roberto o escolhido na posição. O cenário só mudou recentemente com a contratação de Nélson Semedo por 30 milhões de euros.

O moral no clube

O "alemão", como é chamado no vestiário do Barcelona por conta do cabelo claro, se aproximou do status que tanto esperava no clube. Formado em La Masia, a fábrica de talentos do Barça, ele sempre conviveu com a esperança de atingir o nível de Xavi ou Iniesta.

"O Sergi é um remanescente do que chamam de geração fracassada da La Masia", comentou Roger Torrelo, repórter do jornal esportivo catalão, Mundo Deportivo. "Não é fácil vingar no Barcelona. Mas um jogador catalão, bom menino, habilidoso e agora com história rica dentro de campo, estará para sempre no coração dos torcedores", complementou.

Sergi Roberto tem infância rica. O pai empresário e a mãe professora universitária criaram o menino em Reus, cidade próxima a Barcelona. Com 10 anos, ele foi levado ao Barça por um amigo da família. Clube que nunca mais deixou.

O menino de estrutura rara no futebol seguiu com vida ativa fora dos gramados. Em 2010, ao estrear no profissional com 18 anos, deixou a faculdade de administração de empresas.

Dentro de campo se destaca pela versatilidade

Sergi Roberto é bem visto pelo treinador Luis Enrique por conta da versatilidade. São mais de 20 jogos como titular na temporada, atuando nas duas laterais e em três posições diferentes no meio-campo.

A lateral direita, posição que em que mais atua, não é a de origem. O volante passou a ser improvisado na função após a saída do brasileiro Daniel Alves.

Contratar um novo lateral direito é o plano A do Barcelona para a próxima temporada. Não tem problema. Sergi Roberto já tem seu espaço no meio campo e na história do clube. "O Rafinha me dizia ao acabar o jogo: Sergi, isso não é um sonho. Parabens, é real!", destacou o novo ídolo do clube.