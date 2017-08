Com CR7 como inspiração, Neymar deve ter estátua de 3,5 metros em Mogi

Reprodução/Arquivo pessoal Projeto de monumento em Mogi das Cruzes já tem maquete e local de instalação

Jogador mais caro da história do futebol e, em breve, o herói da cidade em forma de estátua. Neymar inspira um projeto de um monumento de 3,5 metros de altura em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, cidade onde nasceu. Um artista local conseguiu o aval do craque, passou por trâmites burocráticos para conseguir um local de instalação da obra e agora batalha por recursos para finalizar a reprodução do atacante.

Responsável pelas obras de escudos do Corinthians na Arena da Itaquera, Amós Oliveira sonha em divulgar Mogi das Cruzes internacionalmente com o projeto de estátua para Neymar. A inspiração veio da obra que homenageou Cristiano Ronaldo em Funchal, cidade na Ilha da Madeira, em Portugal – o monumento de corpo inteiro, não o polêmico busto do atacante que fica no aeroporto da mesma localidade.

EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO Monumento para Cristiano Ronaldo inspira projeto para Neymar em Mogi das Cruzes

"Me baseio numa obra que homenageou o Cristiano Ronaldo, que foi um evento que chamou a atenção do mundo inteiro", declarou Amós Oliveira em entrevista ao UOL.

Para o criador do projeto, a expectativa é de que o monumento possa virar uma espécie de marca registrada da cidade, que fica a cerca de 1 hora de distância de São Paulo.

"Acho que um monumento público pode ser um símbolo de uma cidade, um símbolo de um país, como a Estátua da Liberdade em Nova York ou a Torre Eiffel em Paris. Gostaria de estar envolvido num projeto assim, em que a arte se torna relevante, um trabalho que pode marcar uma época", acrescentou.

3 toneladas de Neymar em aço

O projeto concebido por Amós Oliveira chegou à família do jogador através de uma reunião na sede da NR Sports, em Santos. Inicialmente, o pai de Neymar aprovou um dos desenhos, descrito pelo autor como "um pouco abstrato". Adiante, o artista conseguiu a assinatura do astro do Paris Saint-Germain num contrato de liberação de imagem.

Arquivo pessoal Artista Amós Oliveira posa para foto com Neymar pai e a maquete da escultura

Em paralelo, Amós entrou com um processo formal na prefeitura de Mogi das Cruzes para a instalação do monumento e conseguiu a liberação de uma área na frente ao ginásio mais importante da cidade, o Complexo Esportivo Professor Hugo Ramos. O artista, inclusive, executou com recursos próprios a fundação e já instalou a base onde o monumento será erguido.

No entanto, o projeto que pretende eternizar Neymar em Mogi das Cruzes depende ainda de um aporte de um patrocinador, que, segundo o criador da obra, terá sua divulgação no local como contrapartida.

Pelo projeto que ainda está no papel, a obra pesará 3,5 toneladas em aço de carbono. O monumento a Neymar terá 3,5 metros de altura e 2,38 m de largura.

Assim como foi com Cristiano Ronaldo na Ilha da Madeira, o projeto de Neymar em Mogi das Cruzes prevê uma inauguração badalada, quem sabe com a presença do atacante do PSG. Segundo o artista, se o homenageado não puder comparecer, um telão será instalado para que o craque participe virtualmente, mesmo de longe. Mas o criador da obra diz esperar pelo menos a presença in loco dos pais do jogador.

Neymar nasceu em Mogi das Cruzes em 1992, numa época em que o pai era atacante do time da cidade, o União Mogi. Ainda na infância o futuro jogador se mudou com a família para a Baixada Santista, onde se desenvolveu como atleta.