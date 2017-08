Após conversa com Tite, Paulinho não teme que Barça possa tirá-lo da Copa

Natacha Pisarenko/AP Paulinho comemora gol pela seleção; volante foi apresentado pelo Barcelona

Nesta quinta-feira (17), Paulinho foi apresentado oficialmente como reforço do Barcelona. Contratado pelo clube catalão, o volante afirmou que conversou com Tite, técnico da seleção brasileira, sobre a transferência restando apenas um ano para a Copa do Mundo, mas afirmou que não teme ficar fora da competição.

Paulinho foi questionado sobre suposta redução salarial a que teve de se submeter para trocar o Guangzhou Evergrande, da China, pelo Barcelona. O jogador fugiu do tema e afirmou que não teme que a concorrência por minutos no time catalão possa tirá-lo da Copa.

"Para mim, o mais importante é minha carreira. O tema de valores não me importa. Conversei com o Tite sobre a transferência restando um ano para o Mundial, sabendo da grandeza do Barcelona, dos jogadores que estão aqui. Eu tenho que confiar em mim, a diretoria confiou em mim, agora tenho que demonstrar em campo. Não tenho nenhum receio por mudar restando um ano para a Copa, é algo que só me motiva", disse Paulinho.

Quando surgiram as primeiras notícias sobre o interesse do Barcelona no volante, o jogador se mostrou um pouco reticente com a possibilidade de se transferir. Segundo ele, foi a grandeza do clube catalão que o levou a fechar negócio.

"É o Barcelona. Acho que no início tive dúvidas, a China é um lugar onde eu estava muito feliz. Mas jogar no Barcelona é um sonho, um lugar em que eu sempre sonhei jogar. As pessoas que conhecem minha história sabem tudo o que eu passei para estar aqui, demonstrando cada dia em campo, ganhando jogos, ganhando títulos. Creio que isso explica porque escolhi o Barcelona", revelou.