Neymar coloca até preparador físico e fisioterapeuta pessoais no PSG

Instagram/Reprodução Rafael Martini (à esq.) e Ricardo Rosa (à dir.) acompanham Neymar desde os tempos de Santos

Com status de grande ídolo do clube e após custar 222 milhões de euros, Neymar definitivamente chegou com as portas abertas no Paris Saint-Germain. E o atacante aproveitou a situação para colocar o preparador físico e fisioterapeuta próprios no clube. Os dois vão acompanhar o jogador em treinamentos e viagens.

Ricardo Rosa, o preparador físico, e Rafael Martini, fisioterapeuta, vestem até o uniforme do PSG. Há a liberdade para uso das instalações dos equipamentos no clube e criação de programas para o jogador.

Os dois já acompanham Neymar na Europa há quase quatro anos. No entanto, no Barcelona havia restrições impostas pelo clube, o que impossibilitava os profissionais de viajar com o elenco.

No início, o Barça relutou em aceitar que o jogador tivesse profissionais particulares complementando a preparação de seu jogador. Porém, os pedidos de Neymar e os resultados após os primeiros treinos individuais acabaram com a resistência.

A presença dos dois no PSG foi um pedido do pai de Neymar na negociação. O novo plano é equipar a casa do jogador – segue hospedado em um hotel em Paris – com academia semelhante a que o craque tinha em Barcelona.

O preparador físico e fisioterapeuta próprios monitoram cada passo de Neymar dentro de campo e nos treinamentos, além de uma rotina de treinos extracurriculares que incluem atividades aos sábados, à noite, e até em dias de jogos.

Hoje responsáveis pela preparação de Neymar, Ricardo Rosa e Rafael Martini também trabalhavam com o jogador no Santos em 2012. De lá para cá, ele ganhou cerca de 4 kg de massa muscular.