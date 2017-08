Follmann bate bola com Neto e chama prótese de "minha companheira"

Do UOL, em São Paulo

Um dos sobreviventes do acidente aéreo com a Chapecoense em novembro de 2016, Jakson Follmann publicou na última sexta-feira um vídeo em uma roda de embaixadinhas ao lado de outro sobrevivente da tragédia, o zagueiro Neto.

Mostrando boa desenvoltura com a prótese, o goleiro que hoje é embaixador do clube catarinense comemorou a evolução em sua recuperação. "Que momento", escreveu na legenda do vídeo.

Em outra postagem, Follmann ainda exaltou a importância da prótese em sua vida atual "Minha companheira de trabalho e de caminhadas do dia a dia!",disse.

Follmann teve a perna direita amputada em decorrência dos ferimentos causados pelo acidente. Ele colocou uma prótese em janeiro e, nas redes sociais, tem se habituado a mostrar cada conquista na nova fase de sua vida.