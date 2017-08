Wesley acerta rescisão com São Paulo e fica livre para negociar com Sport

Érico Leonan/saopaulofc.net

O São Paulo anunciou neste sábado que rescindiu o contrato com o meio-campista Wesley. Assim, o jogador que tinha vínculo até dezembro de 2018 está liberado para procurar outro clube, sendo que o Sport surge como favorito para ficar com o jogador.

O UOL Esporte apurou que Wesley vê com bons olhos a possibilidade de jogar no clube pernambucano, que já mostrou anteriormente interesse em sua contratação. Com apenas três jogos disputados, o meio-campista está apto a defender por outro clube no Campeonato Brasileiro.

Ao saber da rescisão, o diretor executivo de futebol do Sport, Alexandre Faria, disse que o clube deve retomar as conversas com o jogador, que agrada ao técnico Vanderlei Luxemburgo. Wesley também negociava com um time do Oriente Médio.

"É um jogador que nos interessou no passado recente, mas não havia condições de a gente chegar a um acordo. Com essa notícia da rescisão, podemos retomar essa conversa. É um jogador que nos interessa bastante tecnicamente, até por ter trabalhado com o Luxemburgo", disse Alexandre Faria.

Wesley foi pouco aproveitado nesta temporada no São Paulo e, desde a chegada do técnico Dorival Júnior, perdeu ainda mais espaço. Nas últimas semanas as conversas para a rescisão evoluíram, com a conclusão ocorrendo neste sábado.

O meio-campista chegou ao São Paulo em março 2015 e teve passagem marcada pela irregularidade. Virou alvo da torcida principalmente desde a última temporada, recebendo críticas pelas oscilações em campo embora mantivesse prestígio com os técnicos.