Neymar marca pela primeira vez pelo PSG em casa; assista ao gol

Grande contratação do PSG para a temporada, o brasileiro Neymar marcou pela primeira vez jogando no estádio do clube, o Parque dos Príncipes. O atacante anotou o gol de empate com o Toulouse, em partida em andamento neste domingo, válida pela 3ª rodada do Campeonato Francês (o PSG vai vencendo por 2 a 1).

Neymar marcou depois de uma jogada combinada com Rabiot. O brasileiro serviu o companheiro em passe de calcanhar e depois aproveitou o rebote do goleiro para empurrar para as redes.

Este é o segundo gol de Neymar com a camisa do PSG. No último domingo, o brasileiro já havia marcado na vitória fora de casa sobre o Guingamp, também pelo Campeonato Francês.