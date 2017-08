Neymar faz dois e se emociona em homenagem em primeiro jogo em casa no PSG

Benoit Tessier/Reuters Neymar comemora após marcar pelo Paris Saint-Germain contra o Toulouse

O torcedor do Paris Saint-Germain que lotou o Parque dos Príncipes neste domingo foi premiado com os dois primeiros gols de Neymar no estádio do time. Com bela atuação da estrela brasileira, a equipe derrotou o Toulouse de virada, por 6 a 2, e assim se manteve no topo da classificação do Campeonato Francês. Rabiot, Cavani, Pastore e Kurzawa também balançaram as redes.

Este foram o segundo e o terceiro gols de Neymar com a camisa do PSG. No último domingo, o brasileiro já havia marcado na vitória fora de casa sobre o Guingamp, também pelo Campeonato Francês, em sua estreia oficial pela nova equipe.

Emoção com homenagem a vítimas de atentado em Barcelona

Jogador do Barcelona por quatro temporadas, Neymar demonstrou emoção antes da partida deste domingo, durante o minuto de silêncio em menção às 14 pessoas mortas na Catalunha no atentado terrorista da última quinta-feira.

Drible desconcertante logo no primeiro minuto

O camisa 10 do PSG deu um drible desconcertante em Durmaz logo no primeiro minuto de jogo, em prenúncio da grande atuação. Pouco depois, Neymar recebeu um passe de calcanhar de Kurzawa e bateu cruzado, só não marcando em razão da boa interceptação de um defensor do Toulouse.

Toulouse abre o placar nas costas de Daniel Alves

Apesar da pressão do PSG, o Toulouse conseguiu abrir o placar aos 18 minutos. Após uma jogada pela direita, o marfinense Max Gradel pegou bem de primeira, nas costas da marcação de Daniel Alves, para fazer 1 a 0.

Duas bolas na trave

Apesar de sair atrás no marcador, o PSG mandou na partida e concentrou a posse de bola no campo de ataque durante o primeiro tempo. Neymar apareceu bem no ataque em vários momentos – e, em dois deles, acertou a trave do Toulouse. Primeiro, o brasileiro, concluiu para fora, num disparo que resvalou no travessão. Mais adiante, o atacante desviou de cabeça na direção no pé da trave direita do goleiro rival.

Gol de Neymar após tabelinha com Rabiot

Neymar marcou para o PSG aos 31 minutos do primeiro tempo, depois de uma jogada combinada com Rabiot. O brasileiro serviu o companheiro em passe de calcanhar e depois aproveitou o rebote do goleiro Lafont para empurrar para as redes.

Virada com belo gol de fora da área

Com supremacia de posse de bola e pressão em torno da área do Toulouse, o PSG não demorou a alcançar o segundo gol na partida. A virada veio apenas quatro minutos após o gol de Neymar, através de um belo disparo de fora da área de Rabiot, um dos melhores em campo.

PSG com um a menos: Verratti expulso

Em vantagem, o PSG ficou com um jogador a menos em campo após a expulsão de Verratti. O jogador italiano foi mandado embora da partida aos 24 minutos, após o segundo cartão amarelo em punição por faltas cometidas por trás.

Cavani amplia de pênalti, mas Toulouse diminui

Mas, mesmo com um a menos, o time da casa manteve a pressão no campo do adversário. Poucos instantes após a expulsão de Verratii, o PSG conseguiu um pênalti quando Neymar foi derrubado na área. Na sequência, o uruguaio Cavani bateu com violência para marcar o terceiro dos parisienses. Três minutos depois, no entanto, Jullien diminuiu para o Toulouse em lance de escanteio, ganhando pelo alto de Thiago Silva.

Pastore e Kurzawa aumentam o placar com golaços

Em apenas dois minutos, o PSG definiu a goleada em casa. Aos 37 minutos, o argentino Pastore recebeu do compatriota Di Maria e bateu colocado de fora da área, no ângulo do goleiro Lafont. Pouco depois, Kurzawa aumentou o placar após uma cobrança de escanteio de Neymar. Livre na área, o lateral finalizou de voleio, na jogada mais bonita da partida.

Neymar completa a festa com belo gol

Já nos acréscimos, Neymar fechou a festa do PSG, em jogada de raça e habilidade. O brasileiro brigou contra a marcação, mesmo de costas, ficou com a bola na área e finalmente bateu colocado na saída do goleiro do Toulouse. Desta forma, a partida terminou com a torcida da casa cantando efusivamente o nome de seu novo camisa 10, adaptando à letra da música "Aquerela do Brasil".

PSG no topo da classificação do Francês

Esta foi a terceira vitória do PSG na temporada do Campeonato Francês. Nas rodadas anteriores, o time da capital havia batido Amiens e Guingamp. Assim, como esperado, a equipe lidera a Ligue 1, por enquanto com aproveitamento de 100% – Monaco e Saint-Etienne são as outras equipes que também apresentam três vitórias em três rodadas disputadas.