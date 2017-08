Palmeiras tropeça em casa e São Paulo empata com o Avaí; veja os da rodada

Brasileirão Classificação e jogos

Bons jogos movimentaram o domingo do Campeonato Brasileiro, em confrontos válidos pela 21ª rodada. Quem mais colaborou para a relação de gols do dia foi o Bahia, que passou com facilidade em casa sobre o Vasco. Já em Santa Catarina, o São Paulo conquistou um ponto precioso em sua luta para escapar da zona do rebaixamento.

Confira os gols do domingo:

Palmeiras 0 x 2 Chapecoense

Com gols de Fabrício Bruno e Túlio de Melo, o time catarinense surpreendeu o atual campeão em São Paulo. Desta forma, a Chape melhora a situação na tabela, com 25 pontos, fora da zona de rebaixamento. Já o Palmeiras flerta com a crise, mas se mantém em 4º lugar, com 33 pontos.

Coritiba 0 x 0 Santos (melhores momentos)

No jogo em que teve a estreia oficial do atacante Nilmar, o Santos não jogou bem e desperdiçou a oportunidade de tirar pontos em relação ao líder Corinthians, que tropeçou na rodada. Tudo igual na capital paranaense, sem gols para nenhum lado.

Avaí 1 x 1 São Paulo

Em confronto direto entre times que brigam para escapar da zona de rebaixamento, o Avaí empatou em casa com o São Paulo, por 1 a 1. Os gols saíram apenas no segundo tempo. Júnior Dutra marcou para os catarinenses, enquanto que Hernanes igualou para os paulistas.

Bahia 3 x 0 Vasco

Os baianos conquistaram uma importante vitória em casa sobre o Vasco, com dois gols de Mendoza e outro de Tiago. Com o resultado, o Bahia passa os cariocas na tabela de classificação – 26 pontos, contra 25 do adversário.

Cruzeiro 2 x 0 Sport

Sassá e Raniel marcaram, e o time mineiro conseguiu fazer o dever de casa. Desta forma, o Cruzeiro de Mano Menezes supera o Sport de Vanderlei Luxemburgo na tabela de classificação (30 pontos, contra 29 do rival) e volta a figurar dentro do G-6 do Brasileiro.

Ponte Preta 2 x 1 Botafogo

A "lei do ex" apareceu no Moisés Lucarelli, onde Emerson Sheik brilhou na vitória da Ponte Preta sobre o Botafogo. O veterano marcou os dois gols do time de Campinas na partida de domingo. Agora os paulistas colaram nos cariocas na classificação (27 pontos, contra 28 do adversário).

Grêmio 0 x 0 Atlético-PR (melhores momentos)

Depois da derrota do Corinthians em casa no sábado, o Grêmio tinha possibilidade de diminuir a vantagem dos líderes no topo da classificação. Mas, priorizando decisão na Copa do Brasil no meio de semana, o técnico Renato Gaúcho usou reservas e viu sua equipe empatar sem gols com o Atlético-PR. Assim, a desvantagem para os corintianos agora é de 7 pontos.

Confira os gols do sábado:

Corinthians 0 x 1 Vitória

O Corinthians foi derrotado pela primeira vez no Campeonato Brasileiro de 2017. O líder da Série A perdeu por 1 a 0 para o Vitória, que levou a melhor em Itaquera graças a um gol logo no começo do primeiro tempo. Na jogada, o colombiano Santiago Tréllez recebeu ótimo passe de Neílton e bateu na saída de Cássio. A bola ainda desviou na perna do lateral Guilherme Arana antes de entrar.

Flamengo 2 x 0 Atlético-GO

No primeiro jogo do técnico Reinaldo Rueda no Campeonato Brasileiro (o colombiano havia estreado na Copa do Brasil, no meio de semana), o Flamengo venceu graças a duas jogadas do garoto Vinícius Júnior, de 17 anos. Depois de um empate sem gols no primeiro tempo, a jovem revelação da Gávea anotou na etapa final – as duas vezes arrancando com velocidade contra a marcação adversária e mostrando habilidade para definir.