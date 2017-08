Justiça decreta prisão de ex-jogador Roberto Carlos por atraso em pensão

Do UOL, em São Paulo

Werther Santana/Estadão Conteúdo

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a prisão por três meses do ex-jogador Roberto Carlos por atraso na pensão alimentícia de seu filho. Segundo a ação, o pentacampeão mundial deve R$ 61 mil.

O processo foi movido pela mãe do menino, Barbara Thurler. À Justiça, Roberto alegou dificuldades financeiras para arcar com a pensão. O Tribunal rejeitou pedido de parcelamento da dívida.

A prisão deve ser cumprida em regime fechado até que Roberto Carlos efetue o pagamento do débito.

Aos 43 anos, Roberto atualmente mora no exterior e atua como embaixador do Real Madrid na Ásia e Oceania. Ele tem nove filhos com mulheres diferentes.

No despacho, a juíza Mayane de Castro Eccard informa que Roberto Carlos propôs pagamento no valor de R$ 35 mil e outras 13 parcelas de R$ 2 mil, pedido que não foi aceito pela família.

"Da análise detida dos autos, de fato, não restou configurada a impossibilidade de o devedor arcar com o pagamento da pensão alimentícia. Instado a manifestar-se acerca da execução, o executado, embora tenha reconhecido o débito, não apresentou nenhuma justificativa para o inadimplemento, conforme certificado nos autos", escreveu a juíza.

"Ademais, como bem salientado pela parte exequente, os próprios termos da proposta de parcelamento apresentada indicam a possibilidade financeira do devedor, já que ofereceu pagar à vista a quantia de R$35.000,00 condicionando o pagamento, no entanto, à aceitação da proposta pela representante legal de seus filho", complementou.

A assessoria do ex-jogador informou ao UOL Esporte que Roberto Carlos não comentará assuntos ligados à sua vida particular.