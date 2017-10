Seleção da temporada da Fifa tem Neymar, Marcelo e Daniel Alves

John Sibley/Reuters

O Brasil levou troféus para casa no prêmio The Best 2017 da Fifa. Neymar, Marcelo e Daniel Alves foram eleitos para a seleção da temporada, premiada nesta segunda-feira (23) no evento de gala em Londres.

O trio brasileiro foi escolhido para o Fifa FIFPro World 11, o onze inicial do ano 2017. A escalação ficou assim: Buffon; Daniel Alves, Bonucci, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Toni Kroos e Iniesta; Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar.

Neymar foi a novidade na lista, quando comparada com a última edição da premiação. O atacante do PSG, o goleiro Buffon e o zagueiro Bonucci foram as únicas mudanças em relação aos vencedores do último ano.

Ao contrário de outras premiações do evento da Fifa, essa é 100% escolhida por atletas mundo afora. Independente da Fifa até 2008, o World 11 recebe votos de milhares de jogadores de diversos países. Cada atleta deve escolher um goleiro, quatro defensores, três meio-campistas e três atacantes ao votar.