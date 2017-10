Inglaterra vence semifinal e elimina o Brasil do Mundial sub-17

Anuwar Hazarika/Reuters Brewster marcou dois gols pela Inglaterra na partida

A seleção brasileira parou na Inglaterra na semifinal do Mundial sub-17. A equipe comandada pelo técnico Carlos Amadeu lutou, mas foi dominada pelos britânicos e perdeu 3 a 1, com direito a hat-trick de Brewster. Com o resultado, a equipe que representa a terra da rainha vai para a decisão do torneio.

Agora, a seleção inglesa encara a Espanha, que venceu Mali por 3 a 1. Já o Brasil jogará contra Mali, na disputa de terceiro lugar, no próximo sábado (28), às 9h30 (de Brasília).

A grande final será realizada no mesmo dia, às 12h30 (de Brasília), também em Calcutá, na Índia.

Defesa brasileira vacila e Inglaterra marca

Logo aos 10 minutos do primeiro tempo, a seleção inglesa assustou o Brasil ao balançar as redes. A defesa do Brasil vacilou e Brewster, livre, recebeu cruzamento na área. Ele, então, finalizou e Brazão espalmou, mas no rebote, o atacante mandou para o gol.

Reação do Brasil

Após sofrer o gol, a seleção brasileira partiu para cima e pressionou os adversários. Depois de duas ótimas chances, o time comandado por Carlos Amadeu empatou o jogo. Aos 20 minutos da etapa inicial, Paulinho tabelou com Wesley e chutou de fora da área. Anderson espalmou, mas o jogador do Flamengo conseguiu mandar, em seguida, para o fundo das redes.

Jogo aberto

Com a partida empatada, o jogo ficou mais aberto e as duas seleções tiveram boas chances de gol. Primeiro a Inglaterra, com Latibeaudiere com um cabeceio aos 28 minutos do primeiro tempo e depois o Brasil, aos 29, com Brenner perdendo uma chance na cara do gol.

Seleção inglesa à frente. Brewster marca de novo

O Brasil diminuiu o ritmo de jogo e a Inglaterra se aproveitou. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Sessegnon recebeu pela direita, cruzou na área e Vitão cortou. Brewster ficou com a sobra e não perdoou, fazendo o seu segundo gol na partida.

Segundo tempo equilibrado

O início da etapa complementar da partida foi equilibrado, com as duas equipes chegando com perigo.

Yuri entra e coloca fogo na partida

Aos 16 minutos do segundo tempo, o técnico Carlos Amadeu colocou Yuri no lugar de Brenner e o jogo pegou fogo. Aos 18 da etapa complementar, o jogador recebeu lançamento em profundidade, invadiu a área e assustou os ingleses.

Sai volante, entra atacante

O técnico Carlos Amadeu não estava de brincadeira. Ele ousou e tirou o volante Victor Bobsin para colocar o atacante Helio Junio. O Brasil foi para o tudo ou nada.

Hat-Trick de Brewster!

Aos 31 minutos do segundo tempo, a seleção da Inglaterra encaminhou a vaga para a final do Mundial sub-17. Foden arrancou pelo meio e abriu para Smith Rowe, que foi a linha de fundo e cruzou para a área. A zaga deu bobeira mais uma vez e Brewster ficou livre para marcar o seu terceiro gol na partida.

Brasil ficou abatido

Após sofrer o terceiro gol, a seleção brasileira se abateu e não conseguiu reagir. No segundo tempo, a equipe comandada por Carlos Amadeu acabou perdendo a produtividade e o desgaste físico ficou aparente.

Inglaterra veio embalada

A seleção da Inglaterra chegou à semifinal após uma boa sequência de resultados. Nas quartas, os britânicos derrotaram os Estados Unidos por 4 a 1. Além disso, eles também passaram por Chile (4 a 0), Iraque (4 a 0) e México (3 a 2).

Ficha Técnica

Brasil 1 x 3 Inglaterra



Data: 25 de outubro de 2017, quarta-feira

Horário: 9h30 (de Brasília)

Competição: Mundial sub-17

Local: Calcutá (Índia)

Árbitro: Ovidiu Hategan

Assistentes: Octavian Sobre e Sebastian Gheorghe

Cartões amarelos: Sessegnon, Oakley-Boothe (Inglaterra) e Brenner (Brasil)

BRASIL: Brazão, Wesley, Vitão, Lucas Halter e Weverson; Victor Bobsin (Hélio Junio), Marcos Antônio, Alan Souza (Rodrigo Nestor), Brenner (Yuri) e Paulinho; Lincoln

Técnico: Carlos Amadeu

INGLATERRA: Anderson, Panzo, Guehi, Latibeaudier e Sessegnon (Eyoma); McEachran, Hudson-Odoi, Foden (Kirby), Oakley-Boothe e Gibbs-White (Emily Smith Rowe); Brewster

Técnico: Steve Cooper