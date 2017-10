Clássico de golaços e vitória do Barcelona agitam o sábado no futebol

Marcello Zambrana/AGIF

O sábado do futebol nacional não foi dos mais prolíficos em termos de gols. Em três jogos do Campeonato Brasileiro, apenas um deles teve bola na rede: a vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Santos. Os outros dois foram empates sem gols no clássico Flamengo x Vasco e no duelo Atlético-PR x Chapecoense.

Do outro lado do oceano, um brasileiro balançou as redes com a camisa do Barcelona. Paulinho fez seu terceiro gol pelo clube catalão, na vitória por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao. Confira a seguir os gols e principais lances do fim de semana: